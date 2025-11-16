El Barça resiste el envite ilerdense y mantiene el coliderato

El Barça sumó la séptima victoria de la temporada en la OK Liga para mantenerse a en la pugna por el liderato con un Igualada Rigat que no falló en su encuentro contra el Reus (3-2). En un partido intenso con un final de infarto, los azulgranas se impusieron a un Pons Lleida que se confirmó como un rival a seguir en esta temporada. El máximo goleador del campeonato, Nico Ojeda, no faltó a su cita con el gol y suma ya 10, mientras que en las filas culés, Eloi Cervera firmó un doblete que le hace subir posiciones en la tabla de goleadores.

Pons Lleida - Barça (16-11-2025) Ok Liga LLE 3 4 BAR Alineaciones Pons Lleida Xavi Bosch, Jordi Badia, Chino Miguélez, Martí Gabarró y Nico Ojeda - cinco inicial - Darío Giménez, Sebas Moncusí, Marc Cabestany, Javier Sánchez y Fabrizio Ciocale. Barça Sergio Fernández, Ignacio Alabart, Xavi Barroso, Sergi Llorca y Eloi Cervera - cinco inicial- Pablo Álvarez, Àlex Ortigosa, Ferran Font, Sergi Aragonès y Marc Grau.

La gran novedad en la convocatoria de Ricard Ares para este partido fue la vuelta de Marc Grau, recuperado de su lesión en un dedo que le obligó a pasar por quirófano, aunque el #28 empezó el duelo desde el banquillo.

En un pabellón Onze de Setembre entregado, el Barça arrancó imponiendo un ritmo alto con un par de aproximaciones en los primeros compases del partido. El combinado local se defendía con todas las armas a su alcance pero poco pudo hacer ante el vendaval azulgrana. Tras seis minutos de juego Ignacio Alabart asistió a Eloi Cervera que remató a placer solo ante el portero local.

Descontento con lo que veía sobre el parquet Edu amat movió su banquillo y con el paso de los minutos el ritmo impuesto por el Barça empezó a ser más reposado, aunque igual de peligroso. Los ilerdenses, por su parte, aprovecharon las contras para crear peligro, aunque se toparon una y otra vez con un impecable Sergi Fernández con 10 paradas en los 10 primeros minutos.

Precisamente en un contraataque llegó el empate ilerdense. Esta vez el portero azulgrana poco pudo hacer por frenar el ímpetu de Nico Ojeda, el jugador del Barça cedido en el Pons Lleida. El argentino no faltó a su cita con el gol y se afianza como máximo goleador con 10 dianas.

La alegría local duró apenas unos segundos, lo que tardó la bola en volverse a poner en juego. Marc Grau, con un trallazo lejano, devolvía la superioridad a los visitantes.

Batalla hasta el final

El paso por vestuarios apenas modificó el guion del partido, con unos primeros minutos duros, con mucho contacto y sin dominador claro. Un tramo de ida y vuelta en el que ambos equipos tuvieron sus oportunidades.

Como en la primera mitad, el combinado de Ricard Ares fue bajando el ritmo a medida que el Pons Lleida comenzaba a acusar el cansancio, aunque aun faltaba mucho por delante para que el partido se cerrara de uno u otro lado.

En el tramo final, después de una acción de ataque de los locales, Eloi Cervera aprovechó una peligrosa contra para hacer un tercer gol que, en el contexto del encuentro, iba a ser ya definitivo. Aunque los locales no habían dicho la última palaba y Darío Giménez forzó un penalti de Xavi Barroso en la siguiente jugada. Sebas Moncusí, con un lanzamiento directo y preciso, no falló ante Sergi Fernández.

Con unos pocos minutos aun por delante, el Pons Lleida, espoleado por su público, creyó en sus opciones y con un trallazo lejano de Miguélez empató el partido, dando paso a un intenso final y abierto. Moncusí perdonó una clara, mandando la bola a la grada, y la réplica llegó de forma clara, con una jugada personal de Ignacio Alabart que acaba al fondo de la red.

Echó el resto el conjunto de Edu Amat disputando los últimos segundos, jugando con cinco hombres de pista y sin portero, pero no fue suficiente para doblegar a un Bar´ça que tiró de oficio para aguantar el marcador.

El jueves, los azulgranas tendrán un nuevo compromiso en la WSE Champions con la visita del Hockey Trissino (20.00 horas).