El Barça renueva a Sergi Llorca hasta 2027

Sergi Llorca continuará como azulgrana hasta el 30 de junio de 2027, según confirmó el Barça. El delantero, que finalizaba contrato al final de este curso, continuará así una campaña más en las filas del equipo, la séptima en la entidad.

"Estoy muy feliz de alargar este sueño. Es un orgullo. Desde pequeño siempre he querido estar aquí y estoy muy contento de poderlo hacer", indicó Llorca en declaraciones difundidas por el club.

De esta manera, el Barça cierra el apartado de renovaciones, con la última pieza que faltaba por confirmar de los jugadores de la plantilla que finalizaban contrato este 2026: Sergi Fernández, Sergi Aragonès.

El primero, junto a Pablo Álvarez, abandonarán la disciplina azulgrana a final de curso, mientras que Aragonés firmó su continuidad hasta 2029, igual que hicieron Marc Grau e Ignacio Alabart el pasado mes de agosto. Por su parte, Eloi Cervera, Carles Grau o Ferran Font cuentan con vinculación hasta 2027.

Jugador de La Masia

"Es un sueño hecho realidad. A veces pienso cuando entro en el Palau para entrenar y le das valor al día a día porque es lo que visualizaba cuando era pequeño. Ahora realmente se ha cumplido el sueño y tengo suerte de que lo puedo alargar", comentó el #44 durante el acto de la firma de renovación.

Llorca, tras iniciarse en el hockey en la base del Caldes de Montbuí, llegó al hockey formativo azulgrana en 2010, siendo alevín de segundo año, como jugador del equipo infantil. Tres años después, en octubre de 2013, con 16 años, debutó con el primer equipo en un Barça - Tordera (8-3). En la temporada 2016/2017 se marchó como cedido al Vic y después al Noia Freixenet antes de convertirse en 2020 en jugador del primer equipo del Barça.

Sergi Llorca, durante su firma / FCB

Desde entonces ha ido sumando minutos en la plantilla hasta convertirse en una de los jugadores clave del equipo. Esta temporada suma diex goles en la OK Liga y 4 en la Champions, dos competiciones en las que el Barça busca el título.

"No pudimos conseguir la Copa, pero creo que estamos trabajando bien, confío mucho en el equipo y trabajaremos para luchar por la Champions y la OK Liga, que son dos títulos muy ilusionantes", explicó.

Por su parte, Gaby Cairo, manager deportivo del Barça, remarcó que Llorca es un jugador de la casa, que "ha ido escalando categorías con nuestro escudo y con su implicación y después de aprovechar los años que estuvo cedido, volvió con más experiencia al primer equipo".

"Siempre se ha ganado cada renovación, independientemente del entrenador que ha tenido, porque ha sido un jugador importante, polivalente y que se sabe adaptar a lo que necesita el equipo. Su actitud y su compromiso hacen que sea un ejemplo para los más jóvenes de nuestro club”, indicó Cairo.