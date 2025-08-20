El Barça renueva a Marc Grau hasta 2029

El Barça de hockey patines y Marc Grau seguirán vinculados tres temporadas más. Ambas partes han llegado a un acuerdo para la renovación del contrato, que finalizaba el próximo verano y que ahora une al jugador a la disciplina del primer equipo hasta el 30 de junio del 2029. "Muy feliz y muy contento de renovar con el Barça, el mejor club del mundo", afirma Marc Grau.

El jugador de Lloret llegó al Club en el verano del 2022, procedente del Deportivo Liceo. Desde entonces, y después de tres temporadas en el primer equipo, ha demostrado su olfato goleador temporada tras temporada, lo que le ha valido la ampliación de contrato, no sólo por su presente, sino por el potencial de futuro. Hasta el momento, ha marcado un total de 92 goles en 142 partidos disputados con la camiseta azulgrana.

En las tres temporadas como miembro de la primera plantilla azulgrana, Grau acumula 9 títulos entre los que destacan 3 OK Ligas, 2 Copas del Rey, 1 Intercontinental y 3 Supercopas de España. Internacional con la selección española, también cuenta con 1 Mundial y 2 Europeos (2021, 2023). En sus años previos al aterrizaje en el Palau, el '28' azulgrana también logró 1 OK Liga, 1 Copa del Rey y 1 Supercopa de España.

Declaraciones de Marc Grau

"Muy agradecido al presidente y la Junta Directiva, a la dirección deportiva, al cuerpo técnico, al equipo, que me ha ayudado mucho durante estos años y a la afición. Es un sueño hecho realidad. Me toca seguir trabajando para devolver la confianza y poder alcanzar los objetivos, que sería ganarlo todo y esperamos que así sea".

"Soy un jugador más maduro, considero que todos mis compañeros en estos 3 años me han ayudado mucho. Desde que llegué hasta ahora, he mejorado como jugador y como persona".

"Ricard es un entrenador con mucha experiencia, lo ha hecho muy bien en el Porto, con grandes campañas donde ha ganado una Champions, Ligas, Copas... y pienso que, tanto él como el resto de cuerpo técnico, han llegado con mucha motivación, al igual que todos los jugadores. Creo que esta temporada se pueden hacer cosas bonitas y trabajaremos para cumplir con todos los objetivos".

Declaraciones del mánager deportivo, Gaby Cairo

"Es una renovación estratégica de cara al futuro. Es uno de los jugadores que se ha ganado el hecho de ser importante en todos los equipos donde ha jugado. Llegó en su día apostando por un proyecto a largo plazo y se ha ganado a pulso la renovación hasta el 2029. Es uno de los mejores jugadores interiores del mundo y con una larga proyección por la edad que tiene. Intentaremos arroparle sus características como jugador interior y goleador, puedan ser aprovechadas al máximo”.

"La renovación de Marc es una muestra más de que la sección de hockey quiere ser importante en Europa. Además, con la incorporación de Ricard como entrenador, apostamos por jugadores como Marc, que nos aporten este plus que necesitamos para volver a ser lo que pienso que es la sección a nivel mundial".