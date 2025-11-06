El Barça responde a tiempo en Reus y empieza la Champions con buen pie

El Barça debutó esta temporada en Champions en un partido con dos mitades diferenciadas que finalmente cayeron del lado visitante en un Palau d'Esports de Reus con un ambiente de lujo gracias a los goles de Aragonès y Alabart justo a la salida de la segunda parte, que decantaron el encuentro.

Reus - Barça 06/11/25 WSE Champions League REU 3 5 BAR Alineaciones Reus Deportiu Brasilia Càndid Ballart, Joan Salvat, Marc Julià, Diego Rojas, Carles Casas -cinco inicial- Pol Martínez, Maxi Oruste, Martí Casas, Guillem Jansà. Barça Sergi Fernández, Alabart, Ferran Font, Barroso, Aragonès -cinco inicial- Carles Grau (ps), Pablo Álvarez, Sergi Llorca, Eloi Cervera.

Empezó muy enchufado el Reus, con varios ataques peligrosos y un par de tiros que inquietaron la portería de Sergio Fernández. Finalmente, fue el capitán de los reusencs, Joan Salvat, el que anotó el primero del partido tras apenas dos minutos de juego. El capitán también fue el causante de la primera amarilla del partido, que provocó alguna protesta airada en el banquillo local y justamente precedió el empate azulgrana, obra de Sergi Aragonès tras rebotar en Martí Casas.

El gol de dio alas momentáneamente al equipo de Ricard Ares, que enlazó más ataques, aunque se mostró flojo en defensa en buena parte de la primera mitad. Fue un penalti provocado por una pérdida de Eloi Cervera que estuvo a punto de desigualar las fuerzas, pero la parada del cancerbero blaugrana mantuvo la igualada para los suyos.

Aun así, no duró mucho el aguante culé. Martí Casas, tras una jugada con varios rebotes, coló la bola al fondo de la red de Fernández para volver a adelantar a los rojinegros. Y tuvo que esperar el Barça, pero el empate llegó justo antes del descanso tras un destello de calidad de Cervera, que tras un rectificado sorprendió a Càndid Ballart.

La segunda parte arrancó con un guion totalmente diferente. Apareció Aragonès, uno de los jugadores más en forma de este inicio de temporada del Barça, el que, con una jugada individual desde la banda derecha, puso al Barça por primera vez por delante en el partido. Poco más tarde fue Ignacio Alabart el que sileció el Palau d'Esports, con un golazo que alejaba en el marcador a los de Arés.

Recortó distancias el Reus con el gol de Jansà en el minuto 35, con una bonita jugada de tiralíneas del equipo de Jordi García, aunque Ferran Fort volvió a poner tierra de por medio culminando en gol una rápida jugada de contraataque culé poco después.

Protagonista de la segunda parte, Fernández dio una de cal y una de arena para su equipo. Paró un penalti a Casas, pero pocos segundos más tarde vio una tarjeta azul por zancadillear con el 'stick' a Oruste. Aguantó bien el Barça esos dos minutos con inferioridad ante un Reus sin ideas, e incluso tuvo alguna oportunidad de anotar.

Tras ello, el equipo de Arés siguió concentrado en los minutos finales, se plantó en la pista de forma muy seria y defendió el resultado para sacar los primeros tres puntos importantes en la WSE Champions League esta temporada 2025/26.