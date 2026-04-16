El Barça reina en el Clásico y se medirá al Sporting en cuartos de la Champions

Aunque ya tenía la segunda plaza del grupo asegurada a la espera de rival en cuartos, el Barça se tomó muy en serio el duelo de este jueves en el Palau contra el Reus Deportiu Brasilia y se impuso por 4-2 gracias a dos goles en la recta final del choque de Ferran Font.

Barça - Reus Deportiu Brasilia (hockey patines, WSE Champions League), 16/04/2026 WSE CHAMPIONS LEAGUE BAR 4 2 REU Alineaciones BARÇA, 4 (2+2): Carles Grau (p.), Ignacio Alabaert, Marc Grau, Sergi Llorca (1), Sergi Aragonès -cinco inicial-, Pablo Álvarez (1), Ferran Font (2), Eloi Cervera y Àlex Ortigosa. REUS DEPORTIU BRASILIA, 2 (1+1): Nil Viña (p.), Joan Salvat (1), Diego Rojas, Carles Casas, Guillem Jansà -cinco inicial-, Martí Casas (1), Maxi Oruste, Pol Martínez.

Tan rápido fue el partido que la gran intriga de la noche tardó bastantes minutos en disiparse, ya que el Barcelos - Sporting y el Oliveirense - Liceo aún estaban en el ecuador de la segunda parte cuando el choque del Palau ya había tocado a su fin. El Reus Deportiu sí tenía claro que se enfrentaría al temible Benfica en cuartos, el mejor equipo de la fase de grupos con nueve victorias y un empate.

Tras una recta final muy emocionante en ambos partidos, el rival del Barça en la Final a Ocho será el Sporting de Portugal, club con el que se proclamó campeón de Europa el blaugrana Ferran Font y al que dirige el catalán Joan Ignasi Edo. Será un duelo lleno de morbo, ya que los 'leoes' derrotaron al Barça en la pasada final de la Intercontinental.

El conjunto lisboeta perdió por 6-5 en su visita al Barcelos y el Liceo arrancó un empate en la pista del Oliveirense (2-2) con un tanto de Nil Cervera a 44 segundos del final, lo que derivó en un triple empate a 14 puntos, con el Sporting tercero y rival blaugrana. Los otros dos cuartos serán FC Porto - Liceo y Hockey Trissino - Sporting.

El primer equipo posó con los campeones infantiles / FCB

Sin la habitual tensión de los duelos entre barceloneses y reusenses, el Infantil del Barça ofreció justo antes del pitido inicial su octava Minicopa consecutiva en una nueva muestra del talento y la calidad de la cantera. En el actual escenario de poca inversión en la sección, la solución tiene que estar en mirar dentro de la casa.

Joal Salvat abrió el marcador a los tres minutos y tan solo 12 segundos después restableció la igualada Sergi Llorca. Los locales tomaron el mando del partido y, tras dos buenas llegadas de Ferran Font, el veterano Pablo Álvarez volvió a demostrar su gran momento al rematar en el segundo palo en 2-1 en el 14'.

No hubo demasiado que reseñar en los minutos siguientes y el marcador no se movió antes del descanso. Ya en la segunda parte, la azul a Sergi Llorca derivó en el 2-2, obra de un Martí Casas que tiene muchos números para jugar en el Barça la temporada que viene.

Sergi Aragonès no pudo batir a Nil Viña en un penalti en el 37' y tampoco en el rechace, pero la insistencia barcelonista tuvo premio en los minutos finales con sendos tantos de Ferran Font para sellar el 4-2 y lanzar un aviso a su antiguo equipo. El catalán llegará 'enchufado' a la Final a Ocho de Coimbra.