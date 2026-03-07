El Barça, a recuperar sensaciones ante el colista de la OK Liga, pero... ¡ojo!

Clasificado ya para la Final a Ocho de la WSE Champions League, a un Barça mucho más dubitativo en la OK Liga le salió redonda la pasada jornada gracias a su victoria por 4-2 ante el Voltregà con un 'doblete' de Marc Grau y al empate entre el líder Liceo y un Igualada Rigat al que cazó en la segunda plaza (3-3).

El equipo de Ricard Ares afronta una jornada propicia sobre el papel con la visita al colista Recam Làser CH Caldes (20.00 h), el equipo con menos puntos (10), con menos victorias (dos) y con menos goles a favor (29). Los blaugranas son segundos con 44, los mismos que el Igualada y a siete de los coruñeses.

Además, el Liceo visita a las nueve de la noche la difícil pista del Reus, mientras que el Igualada será local el domingo ante el Shum Frit Ravich en el cierre de la 20ª jornada. Por tanto, una buena oportunidad, aunque el Caldes no pierde en casa desde el 4 de enero (1-4 ante el Noia Freixenet).

El equipo que dirige Edu Candami suma desde entonces en la Torre Roja un empate frente al Voltregà (2-2) y una victoria por 4-3 frente al Cerdanyola (el duelo ante el AItex PAS Alcoi se suspendió). Su jugador más peligroso es Biel Pujadas (14 goles y dos asistencias). 11 goles llevan Carles Doménech y Sergi Folguera.

El Barça tiene el objetivo de romper una pésima racha de tres derrotas seguidas a domicilio. Desde su victoria el 4 de enero en Rivas (2-5), los de Ricard Ares han caído en Calafell (4-1), en la pista del Liceo (1-0) y en la del Noia Freixenet (4-2).

El equipo está trabajando bien y con buenas sensaciones tras la citada victoria ante el Voltregà. Será un duelo especial para Sergi Fernández, Xavi Barroso y Sergi Llorca, quienes iniciaron sus carreras en el club vallesano. En principio, siguen de baja Sergi Aragonès y un Pablo Álvarez que vive sus últimos meses de blaugrana.

Y como cada partido hasta el final de temporada, el meta Sergi Fernández sigue acercándose a su salida del equipo después de 16 temporadas (45 títulos) en las que ha defendido con acierto y con un compromiso enorme los hierros del Barça. El tiempo pasa para todos, pero duele decir adiós a los mitos.

"Tenemos que competir bien si queremos ganar. Ellos tienen un objetivo distinto, pero habremos de estar al cien por cien", dijo Ricard Ares. "Siempre es especial volver donde empezaste. Es bonito levantar la cabeza, ver caras conocidas y sentir ese cosquilleo, pero quiero es sumar los tres puntos", terció Barroso.