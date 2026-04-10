El Barça, a recuperar el liderato de la OK Liga... ¿por un ratito?

El Barça, tras el pequeño parón por los compromisos de selecciones, vuelve este sábado a la competición para medirse en el Palau al Shum Frit Ravich (12.00 horas) en la jornada 24 de la OK Liga, la antepenúltima de la fase regular de la competición. Una cita que los de Ricard Ares afrontan con un objetivo claro: asaltar el liderato que ostenta el Liceo.

Los azulgranas buscan afrontar el play off con buenas sensaciones y desde la mejor posición posible, y eso pasa por acabar esta fase en la primera plaza. Para ello no dependen de sí mismos ya que el combinado gallego se encuentra bien asentado en ese puesto con 53 puntos, por los 51 del Barça. Una victoria en su partido dejaría a los de Ares virtualmente primeros, a la espera de lo que haga por la tarde el Liceo, que recibe a las 19.00 horas al Caldes Recam Làser, colista del campeonato.

Por otro lado, los azulgranas deben tener un ojo puesto en el Igualada, tercero en liza en la tabla con 50 puntos, a solo uno del Barça, que cerrará la jornada liguera con una visita al Noia Freixenet.

El encuentro entre Barça y SHUM supondrá una jornada especial para los Grau, que contará con tres representantes entre los convocados para salir al parquet del Palau Blaugrana: Marc y Carles por parte azulgrana y Àlex por parte del combinado de Maçanet.

Una situación que se olvidará una vez que los patines pisen la pista. "Aunque para la familia tener 3 hijos en la pista es muy importante, nosotros debemos centrarnos en perseguir al Liceo, queremos estar allí, quedan tres jornadas y lucharemos hasta el final", afirmó Marc Grau en la previa.

Para enfrentarse al Shum Frit Ravich, la única para Ricard Ares será la del recién renovado Sergi Llorca, sancionado por acumulación de tarjetas azules.

La Champions, a la vuelta de la esquina

La nueva jornada de liga llega para Barça y Liceo justo antes del último partido de la fase de grupos de la WSE Champions. Los catalanes reciben en casa al Reus Deportiu con la clasificación bajo el brazo y sin opciones de alcanzar la primera plaza, por lo que este partido servirá solo para cerrar con buen pie esta ronda antes de la Final a 8.

El panorama es distinto para el Liceo, que visita la pista del Oliveirense, un rival directo por la cuarta y última plaza que da acceso a la batalla por el título. Los gallegos son terceros con 13 puntos, mientras que los portugueses son quintos con 10, con tres unidades en juego aun en juego.