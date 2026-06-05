El Barça, a recuperar el factor pista en el 'infierno'

El Barça disputa este viernes un partido clave para sus aspiraciones de revalidar el título en la OK Liga, ya que la eliminatoria de semifinales ante el Igualada Rigat se complicó mucho con la derrota por 2-4 en el Palau en el segundo partido que situó las tablas (1-1) y sirvió para que los arlequinados dispongan del factor pista.

Les Comes dictará una parte importante de la sentencia este viernes a las 19.00 horas (Esport3) y, a buen seguro, el histórico pabellón de la capital de l'Anoia tratará de imponer su ley y convertirse en el 'infierno' de aquella época dorada de una entidad que ganó seis Copas de Europa en la década de los años 90, con Carles Figueroa en el banquillo en las tres primeras y Albert Folguera en las tres siguientes.

Uno de los aspectos más importantes de la serie es que el Igualada está teniendo más ritmo durante bastantes fases de los partidos, sobre todo el segundo. En este sentido, cabe recordar que el Barça no tiene una plantilla demasiado amplia y ha estado en casi todas las batallas, desde la Copa Intercontinental que perdió en la final contra el Sporting a la final de la WSE Champions en la que no pudo con el FC Porto.

La mejor noticia en clave barcelonista es que el equipo llega con toda la plantilla a disposición de Ricard Ares, aunque hay algunos jugadores con molestias o muy castigados por la dureza de una temporada con demasiados partidos. Será un día para que Ignacio Alabart vuelva a demostrar que es el gran líder del equipo y para que jugadores como Ferran Font, Marc Grau, Pablo Álvarez o el joven Eloi Cervera tengan el gol entre ceja y ceja.

El objetivo azulgrana es recuperar la versión del primer partido (4-1) y ser más verticales en ataque. Más o menos eso es lo que explicó el técnico Ricard Ares en la previa: "Tenemos que corregir los errores que no nos dejaron evolucionar durante el segundo partido. De eso va el play-off y ahora tenemos dos partidos por delante, empezando por el tercero. Vamos a Igualada con toda la ilusión, con ganas y con la concentración para ganarlo".

Uno de los jugadores ofensivos del Barça es Sergi Llorca, quien confía plenamente en las opciones de recuperar el factor pista este viernes. "Sabemos que es una final. Tenemos muy claras las cosas que hicimos mal y confiamos mucho en el trabajo que hemos hecho. Si salimos como debemos salir, tendremos muchas oportunidades de ganar", dijo el de Caldes de Montbui.

Pese al lógico mal sabor de boca que dejó la derrota en el segundo partido, el Barça cree tener claro el camino a seguir y también se agarra a unos precedentes cercanos positivos. De hecho, los de Ricard Ares han saldado con victoria los tres partidos que han disputado esta temporada en Les Comes: en final de la Supercopa (1-3), en la fase regular de la OK Liga (1-4) y en la WSE Champions League (2-3).

También en Les Comes, el vencedor tendrá el domingo a las 12.30 horas la primera oportunidad de plantarse en la final de la OK Liga. A las 20.30 horas, el Liceo visitará la pista del Calafell la Menorquina en la primera de sus tres oportunidades para superar las semifinales, ya que se impuso en los dos primeros en Riazor por idéntico resultado (4-1).