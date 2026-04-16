El Barça recibe al Reus y conocerá a su rival en los cuartos de la Champions

Enfrascado en una pelea que parecía imposible por desbancar al Liceo del liderato en la OK Liga (está a dos puntos con seis por jugarse), el Barça recibe este jueves al Reus Deportiu Brasilia (20.30 h) en la última jornada de la fase de grupos de la WSE Champions League con el billete para cuartos en el bolsillo desde hace semanas.

Tras la decepción de la Copa del Rey con la derrota por penaltis en semifinales ante el Calafell, Ricard Ares ha sabido dar con la tecla y el equipo ha recuperado la frescura en ataque y la solvencia en defensa para ir acumulando victorias ligueras, con la única excepción del empate en casa frente al PONS Lleida (4-4).

La realidad europea no tiene nada que ver con la temporada pasada, cuando la eliminación en la fase de grupos terminó cobrándose la cabeza de David Cáceres, a quien no salvó ni el gran nivel que exhibió el equipo en las eliminatorias por el título en la OK Liga. El Barça no se juega absolutamente nada, pero los reusenses sí.

El Barça quiere cerrar la liguilla con una victoria / FCB

El conjunto barcelonista será segundo de grupos, ya que está cuatro puntos del FC Porto y tiene seis de ventaja sobre el Hockey Trissino. Sin embargo, los de Jordi García son cuartos con 13 puntos y están a uno de los italianos, que visitan a un St. Omer que ha perdido los nueve partidos. Parece muy difícil acabar terceros, algo que permitiría evitar al temible Benfica en la primera eliminatoria de la Final a Ocho de Coimbra.

El horizonte del Barça no está nada despejado, ya que aún hay tres equipos que podrían acabar terceros en el otro grupo. El Sporting marcha segundo con 14 puntos y visita este jueves a un Barcelos que marcha cuarto con 11; ambos están a caballo entre un Liceo que es tercero con 13.

Ricard Ares destacó que el equipo está trabajando "para hacer un buen partido, ganar y continuar con la preparación para todo lo que nos viene por delante. Es momento de ajustar cosas y de que el equipo compita muy bien para afrontar de la mejor forma posible el tramo final de temporada".

Eloi Cervera es cada vez más impertante en el Barça / FCB

En la misma línea, el renovado Sergi Aragonès cree que el objetivo "es a largo plazo, por lo que tenemos que seguir creciendo y evolucionando. El Reus siempre lucha hasta el último minuto, juega bien, defiende bien y siempre nos complican las cosas, pero somos el Barça y debemos conseguir la victoria en todos los partidos".

Uno de los atractivos del choque será la presencia en el Reus Deportiu de Martí Casas, quien apunta a ser la principal novedad azulgrana de cara a la próxima temporada. Antes del partido, el Infantil del hockey formativo ofrecerá a la afición el título de campeones de la Minicopa que lograron por octava vez consecutiva.