El Barça, a reaccionar en la Liga tras cumplir en la Champions

A diferencia de lo que sucedió en el curso pasado con David Cáceres, el Barça de Ricard Ares parece haber priorizado la WSE Champions League y el pasado jueves sacó su billete para la Final a Ocho con una trabajada victoria por 1-4 en la pista del St. Omer galo que llevó el sello de la cantera con dos goles del joven Àlex Ortigosa.

A tres jornadas del final, el cuadro azulgrana marcha segundo en el Grupo A con 16 puntos, a dos del FC Porto de los exazulgranas Edu Lamas y el luso Helder Nunes y con tres de renta sobre el Hockey Trissino con tres jornadas por delante. El Barça el FC Porto, el Benfica y virtualmente el Trissino ya están en esa Final Eight.

Sin embargo, la trayectoria liguera de un conjunto barcelonista con una plantilla corta en un mal que empieza a ser recurrente en las 'secciones de los recortes' no está siendo tan buena. De hecho, el equipo marcha tercero con 41 puntos, a nueve de un intratable Liceo y a dos del Igualada Rigat tras acumular cuatro derrotas y dos empates en 19 jornadas.

Lo más curioso del caso es que el Barça es el máximo realizador de la competición con 81 goles por los 75 del Noia Freixenet, es el tercero menos goleado con 41 tras Liceo (38) e Igualada (40), y tiene de largo el mejor 'goal-average' general con +40 por el +31 del líder.

Ricard Ares marca el camino del Barça / FCB

El Barça ha perdido tres de sus últimos cinco partidos y necesita dar un giro a la situación si no quiere que se le complique incluso el factor pista en unas hipotéticas semifinales. Sergi Aragonès y Pablo Álvarez siguen lesionados, por lo que volverán a vestirse dos jugadores del hockey formativo y todo apunta a que uno de ellos será el citado Ortigosa. El otro elegido en St. Omer fue Biel Nadal.

Ricard Ares confía en una clara mejoría respecto a las últimas prestaciones ligueras. "El equipo tiene máxima concentración para ganar, sacar los tres puntos y seguir escalando posiciones. Ellos han entrado en una buena dinámica desde el cambio de entrenador y ya sufrimos en Sant Hipòlit (4-4 tras ir perdiendo por 4-1), así que como siempre tendremos que hacer un gran partido para ganar", explicó el bilbaíno.

El Voltregà Movento Stern acumula tres victorias y un empate desde que el pasado mes de enero tomó la decisión de relevar a Ferran López y sustituirlo por 'Jefa' Rovira, quien era el segundo entrenador. Ahora los objetivos vuelven a ser elevados con la Copa del Rey y los play-off de la OK Liga en el horizonte.

El equipo de Osona, con una plantilla repleta de jugadores con experiencia y muy peligrosos, ya demostró en el duelo de la primera vuelta de lo que es capaz. Sus dos principales referentes ofensivos están siendo Arnau Canal con 12 goles y Gerard Teixidò con 12. El otro que ha alcanzado ya los dobles dígitos es Àlex Rodríguez con 10 más tres asistencias.