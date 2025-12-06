El Barça, a presionar al Igualada con una victoria en Maçanet de la Selva

Las 10 primeras jornadas de la OK Liga presentan un duelo a tres bandas con Barça, Igualada Rigat HC y Hockey Club Liceo con los dos primeros al frente de la clasificación con 25 puntos y el conjunto gallego tercero con 23. Más lejos, el Calafell La Menorquina es cuarto con 17.

Los blaugranas, líderes por dos tantos en la diferencia general de goles (24 a 22), visitan este sábado la pista del SHUM Frit Ravich (20.00 horas) con el doble objetivo de ganar y presionar al cuadro igualadino de cara a su partido del domingo a las 12.15 horas contra el CE Noia Freixenet.

El partido servirá también a Ricard Ares para realizar los últimos ajustes de cara al importante partido de Champions que disputará el miércoles en Les Comes frente a los igualadinos. Sería la cuarta victoria seguida del vigente campeón liguero tras el empate (4-4) en Sant Hipòlit de Voltregà.

El técnico azulgrana, Ricard Ares, llamó la atención sobre las dificultades que se encontrarán en el Municipal de Maçanet de la Selva. "El equipo sabe que vamos a una pista de terrazo, que es diferente a la nuestra. Por tanto, deberemos adaptarnos rápidamente para competir bien y sacar los tres puntos", explicó el vizcaíno.

Uno de los atractivos es que los Grau (Marc y Carles) se verán las caras con su hermano Àlex. "Ellos han competido todos sus partidos y es lo que tendremos que hacer nosotros, porque no hay partido fácil. Además, tienen al máximo goleador y será un reencuentro especial con nuestro hermano", dijo Carles Grau.

En su tercera etapa en un SHUM que regresa a la OK Liga nueve años después, Roger Presas ha marcado siete goles en las tres últimas jornadas y lidera la tabla de realizadores de la OK Liga con 13 tantos, dos más que Nico Ojeda. El argentino está fichado por el Barça y juega en calidad de cedido en el PONS Lleida.