El Barça presenta a sus fichajes: "Nos vendrán muy bien en una temporada muy exigente"

El Barça ya ha dado el pistoletazo de salida a la nueva temporada con un acto en el que se han vestido de largo los nuevos fichajes para la próxima campaña.

En el Palco del Palau Blaugrana, el club ha presentado oficialmente y de manera conjunta a Nico Ojeda, Arnau Martínez, Martí Casas y Davide Gavioli. En el acto, además, se ha contado con la presencia del miembro de la Junta Directiva responsable de la sección, Xavier Barbany, y del director deportivo de la sección de hockey patines, Gaby Cairo.

"Hemos dotado al equipo de piezas que nos faltaban y que nos vendrán muy bien en una temporada muy exigente y, sobre todo, muy ilusionante", arrancó diciendo Cairo, que se mostró satisfecho con el hacer del club este verano.

Davide Gavioli, en su intervención, se ha mostrado muy ambicioso afirmando que "lo que yo quiero hacer individualmente es lo que necesita el equipo a nivel de grupo, porque queremos ganar y queremos ganar todo lo que sea posible". El italiano ha firmado por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028.

Por su parte, Nico Ojeda, máximo goleador de la OK Liga de la temporada pasada, ha comentado que "estamos todos juntos por los objetivos, que es ganar todo lo que tenemos y hacer un 6 de 6". El argentino ha jugado esta última temporada en calidad de cedido en el Pons Lleida, donde ha estado un total de tres temporadas.

Martí Casas, que firma hasta el 30 de junio de 2029, ha puesto en valor el colectivo por encima de las individualidades declarando que "la palabra clave es sumar y que cada miembro del equipo sume y aporte su granito de arena y poco a poco ir construyendo estos objetivos tan ambiciosos que tenemos este año".

Finalmente, Arnau Martínez, socio del Barça desde que nació, ha explicado que "lo que no faltará será compromiso e ilusión para defender esta camiseta y a partir de ahí trabajar como el que más, para que este sueño sea muy largo y muy exitoso y podamos conseguir los máximos títulos posibles". El portero ha encadenado cuatro temporadas de cesiones y finalmente cumplirá su sueño de formar parte del primer equipo culé. Ha firmado hasta el 30 de junio de 2031.

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Los nuevos fichajes y el resto del equipo se vestirán de azulgrana los próximos 4, 5 y 6 de septiembre en el torneo de pretemporada “IV Torneo Clyton Cadí” en La Seu d’Urgell contra el Lleida Llista Blava, el Club Hoquei Cadí y el PAS Alcoi.