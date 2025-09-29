El Barça ya se prepara en Argentina con vistas a su debut

El Barça, después de un largo viaje de Barcelona a Madrid, de Madrid a Buenos Aires, de Buenos Aires a Mendoza y de ahí en autocar a San Juan, llegó este domingo a su destino con unos pocos días de margen para empezar a preparar el asalto al Mundial de Clubes, la antigua Intercontental.

Desde este miércoles el conjunto azulgrana defiende el título conquistado el pasado mes de febrero de 2024 con Edu Castro en el banquillo. Un año después, en calidad de invitados por la organización, volverán a pelear contra los mejores clubs del mundo. En tierras argentinas, donde el hockey es casi una religión, la expedición azulgrana fue recibida con gran expectación por miles de aficionados, con especial atención a Pablo Álvarez, el único argentino de la actual plantilla azulgrana, nacido precisamente en San Juan.

Este mismo lunes, la plantilla realizó ya el primer entrenamiento para comenzar a adaptarse a la diferencia horaria y las condiciones. La sesión tuvo lugar en las instalaciones del equipo local Unión Vecinal Trinidad, rival el curso pasado del Barça, este año ausente en la competición.

Para este martes está prevista otra jornada de trabajo, esta ya en el emblemático Aldo Cantoni, un auténtico templo del hockey patines que ya emocionó a los azulgranas el curso pasado, presentando un lleno absoluto en la final. Será la primera toma de contacto con el pabellón que acogerá los partidos de este Mundial de Clubes, que podrían ser cinco en apenas cinco días si el Barça alcanza la final.

Objetivo: estar entre los dos mejores

El conjunto de Ricard Ares quedó enmarcado en el grupo A, con el Sporting CP portugués, campeón de la WSE Champions League 2023/2024; el Andes Talleres de Mendoza, subcampeón panamericano; y el Olimpia Patín Club de San Juan.

En el B se medirán el OC Barcelos portugués, vigente campeón de la WSE Champions League; el HC San Jorge de Chile, campeón panamericano; el Centro Valenciano argentino, como campeón del país; y el Melbourne Roller Hockey Club, representante de Asia y Oceanía.

Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a las semifinales, que se disputarán a partido único.