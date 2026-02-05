WSE CHAMPIONS
Barça - Porto: Horario y dónde ver el partido de la WSE Champions League
A qué hora y dónde ver el Barça - Porto de la WSE Champions League
Ronald Goncalves
FC Barcelona y Porto se enfrentan hoy jueves 5 de febrero en el Palau Blaugrana en la nueva jornada de la WSE Champions League 2025 - 2026. Te contamos a qué hora se juega el FC Barcelona - Porto y dónde ver el partido en España.
En este sentido, el conjunto culé se encuentra posicionado en el primer lugar de la tabla con 13 puntos y +10 en el diferencial de goles, esto luego de derrotar al Porto (5-3), derrotar al SCRA St. Omer (6-1), derrotar al Igualada Rigat HC (3-2) y empatar con el Hocket Trissino (4-4).
En cambio, el Porto se halla en el segundo puesto de la división, lugar que ocupan con 12 puntos y +10 en el diferencial de goles tras aunar cuatro victorias y una derrota.
HORARIO DEL BARÇA - PORTO DE LA WSE CHAMPIONS LEAGUE
El partido entre FC Barcelona y Porto, correspondiente a la nueva jornada de la WSE Champions League, se disputa hoy jueves 5 de febrero a las 20:30 horas (CET) de España.
DÓNDE VER EL BARÇA - PORTO DE LA WSE CHAMPIONS LEAGUE
En España, el partido de la WSE Champions League entre FC Barcelona y Porto se podrá ver a través de WSE TV.
También puedes seguir el desempeño del Barça en la WSE Champions League a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
