Un Barça plano cae con justicia en Igualada y habrá quinto partido en las 'semis'

El Barça ofreció su imagen más gris y perdió por 2-1 ante un Igualada Rigat HC que remontó en dos minutos el gol de Sergi Llorca en un ambiente impresionante en Les Comes. La semifinal de OK Liga se decidirá en el Palau en el quinto partido, pero habrá lío al empezar ese día las 'semis' de Liga Endesa ante La Laguna Tenerife.

Igualada Rigat HC - Barça (hockey patines, OK Liga), 07/06/2026 OK LIGA IGU 2 1 BAR Alineaciones IGUALADA RIGAT HC, 2 (0+2): Arnau Martínez (p.), Mati Pascual, Marc Carol (1), Joan Ruano, Marc González -cinco inicial-, Ferran Busquets (p.s.), Miguel Canadillas, Biel Llanes (1, f.d.) y Àlex Cardil. BARÇA, 1 (0+1): Sergio Fernández (p.), Ignacio Alabart, Xavi Barroso, Marc Grau, Sergi Llorca (1) -cinco inicial-, Sergi Aragonès, Eloi Cervera, Ferran Font y Pablo Álvarez.

Con el miércoles como posible fecha si el conjunto igualadino no se planta (estaría en su derecho), hay que recordar que los barceloneses no caían en Les Comes en OK Liga desde 2011 (4-3). En la final ya espera el Liceo, que ganó el cuarto partido en Calafell por 3-4, con un clave de 'Dava' Torres' a 1:38 del final.

El cuadro arlequinado tenía claras sus premisas e imprimió un ritmo frenético que llevó a casi triplicar los disparos azulgranas en los primeros 15 minutos (11-4), el primero fuera de Marc González en el 1'. Las bolas divididas en las vallas eran todas locales y Marc Ruano creaba serios problemas a la defensa visitante.

En su primera acometida seria, Sergi Aragonès estrelló la bola en el hierro al paso por el 6', Marc Carol exigió a Sergio Fernández en el 8' y el Igualada Rigat pidió penalti por un posible derribo de Ferran Font sobre el emergente Biel Llanes. ¿Fue suficiente el contacto o se dejó caer? Podrían haberlo señalado perfectamente.

El primer tiempo de Ricard Ares en el 10' frenó el ímpetu igualadino y el segundo en el 15' acabó con la superioridad local, dejando que pasasen los minutos hasta el descanso con 0-0 y 8-7 en faltas. Los de Marc Muntané recuperaron el empuje en la reanudación. pero se plantaron de inmediato con nueve faltas.

Esa novena falta obligó al Igualada a bajar el pistón, amagando con la defensa en zona. Ricard Ares pidió más valentía a sus jugadores para forzar una décima falta que llegó a 13:16 del final. Tras su golazo en el tercer partido y con un 4/4 a bola parada en estos play-offs, Ferran Font no pudo en la directa con Ferran Busquets (4/4).

No falló Sergi Llorca en penetración tras un control orientado y anotó un vital 0-1 en el 39'. Tras un paradón de Sergi Fernández ante Cardil, llegó la décima visitante y el joven Llanes batió con al meta barcelonista en el 1-1. El Barça acusó el golpe y Marc Carol firmó el 2-1 en el 42' con un potente disparo. Del 0-1 al 2-1 en 130 segundos.

La recta final fue apasionante. Arnau Martínez sacó un lanzamiento de Alabart en el 46' con 13-13 en faltas y los árbitros mostraron la azul a Mati Pascual por un golpe de stick a Font dentro del área con bola parada. Sin embargo, los azulgranas apenas intentaron en la superioridad dos disparos del joven Eloi Cervera y uno de Marc Grau. Al final, 2-1 para un Igualada que quiso más, propuso más y ganó merecidamente.