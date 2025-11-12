El Barça pisa fuerte en el Palau y vuelve a vencer

El Palau Blaugrana volvió a ser testigo de un triunfo del Barça en la octava jornada de la OK Liga, tras imponerse al CH Caldes Recam Làser por 6-2. El equipo dirigido por Ricard Ares logró su sexta victoria de la temporada y retomó la senda positiva después del empate en la última jornada. Los goles azulgranas fueron obra de Ferran Font, Sergi Llorca (2), Ignacio Alabart, Xavi Barroso y Eloi Cervera.

Los locales empezaron con gran intensidad y pronto tuvieron su primera oportunidad de gol gracias a un penalti, que ‘Xus’ Fernández detuvo. Sin embargo, el Barça no se detuvo y, en un contragolpe liderado por Ferran Font, abrió el marcador en el minuto 6. Apenas un minuto después, Sergi Llorca aprovechó un rebote generado por otra acción de Font -que celebraba su cumpleaños- para ampliar la ventaja a 2-0.

El encuentro entró en un tramo de ida y vuelta, con ocasiones para ambos equipos. Eloi Cervera y Pablo Álvarez tuvieron opciones claras para aumentar la cuenta local, mientras que Caldes exigió a Carles Grau en varias intervenciones. Finalmente, el Barça logró marcar el tercer gol gracias a una excelente combinación entre Ferran Font e Ignacio Alabart, que finalizó el coruñés al minuto 23. Antes del descanso, Arnau Serra anotó para los visitantes, dejando el marcador en 3-1.

El Barça retomó el juego con la misma dinámica tras el descanso. Xavi Barroso aumentó la ventaja al minuto 28 con un disparo que superó al portero rival. Poco después, Sergi Llorca logró su segundo gol tras una acción individual en la que, incluso tras caer al suelo, consiguió empujar el balón al fondo de la red (5-1, min 33), prácticamente sentenciando el partido.

Caldes no bajó los brazos y Bernat Yeste recortó distancias con un tanto al minuto 35 (5-2). La respuesta culé no tardó: en la siguiente jugada, Eloi Cervera disparó desde fuera del área, el balón tocó el larguero y terminó entrando en la portería (6-2, min 36). Tras este gol, el marcador ya no se movió, certificando un triunfo sólido para los azulgranas en casa.

El próximo compromiso del Barça será el domingo 16 de noviembre, cuando visiten al Pons Lleida en la novena jornada de la OK Liga, en el Pavelló Onze de Setembre a las 16:10 horas.