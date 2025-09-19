Barça y Liceo, un nuevo 'Clásico' para abrir el curso

Apenas una semana después de perder la final de la Lliga Catalana contra el Calafell, el Barça de Ricardo Ares afronta este fin de semana el primer compromiso oficial de la temporada, con un nuevo título en juego, la Supercopa de España. Un torneo que se disputa en el Complejo deportivo de Les Comes de Igualada y que arrancará por todo lo alto, con un 'Clásico' contra el Liceo en semifinales.

El Barça parte en esta competición como gran favorito, como campeón de las tres últimas ediciones, y con un total de 14 trofeos en sus vitrinas. Además de los azulgranas, que participan en calidad de campeón de liga, el cuadro lo completan el Deportivo Liceo, como finalista: el Reus Deportiu, vencedor de la Copa del Rey y el anfitrión, el Igualada.

Horarios de la Supercopa de España Sábado 20 de septiembre: Semifinales 16:15H. Reus - Igualada 18:45H. Barça - Liceo Domingo 21 de septiembre: Final: 12.15H.

El combinado de Ricardo Ares arrancará la competición como acabó el curso pasado, con un duelo contra el Liceo, contra el que se disputó el título liguero. Curiosamente, también es el mismo rival al que se enfrentó en las semifinales de la edición pasada. Entonces, el Barça superó al cuadro gallego por un claro 5-2 y doblegó al Reus en la final con un solitario gol de Sergi Aragonès para alzar el título.

Entonces el Barça afrontaba una nueva etapa con David Cáceres en el banquillo y la ausencia de dos de sus grandes figuras, Joao Rodrigues y Pau Bargalló. Un curso después, se presenta a este primer torneo del curso manteniendo la base de la plantilla anterior, pero en pleno proceso de adaptación al estilo del nuevo técnico.

Rival reforzado

En el cuadro azulgrana son conscientes del nivel del rival, aunque también de la capacidad con la que afrontan la cita. "Hemos trabajado muy bien durante la pretemporada con el nuevo staff e intentaremos brindar una victoria a la afición para pasar a la final", afirmó el capitán azulgrana, Sergi Fernánez, quien destacó que el Liceo "se ha reforzado muy bien".

El Liceo, el segundo equipo con más Supercopas por detrás del Barça (3), llega con cuatro nuevos refuerzos: Toni Pérez, Nuno Paiva, Blai Roca y Francisco 'Tombita' Torres; y con el proyecto continuista de Juan Copa como director de orquesta.

Para Ricardo Ares será la primera oportunidad de abrir su palmarés como entrenador azulgrana y afronta la cita con "ilusión y ambición", aunque consciente de que "el Liceo es un equipo muy competitivo". "Hemos preparado bien la semana y afrontamos el partido con garantías para ganarlo", afirmó en la previa.