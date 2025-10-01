El Barça inicia el Mundial de Clubes con goleada

El Barça inició su andadura en el Mundial de Clubes con una goleada contundente ante el Andes Talleres de Mendoza (1-9). En el pabellón Aldo Cantoni de San Juan, los de Ricard Ares demostraron su clara superioridad y sumaron la primera victoria de los tres partidos por disputar en la fase de grupos.

El primer gol tardó un poco en llegar. En el minuto 8, el argentino Pablo Álvarez consiguió adelantar a los culés. Los demás fueron cayendo de manera progresiva, de la mano de Eloi Cervera y Marc Grau, con doblete de ambos y los goles de Sergi Aragonès e Ignacio Alabart. Pablo anotó otros dos para cerrar la cuenta goleadora en nueve.

El Andes Talleres pudo marcar su gol, gracias a un tanto de Nahuel Silvestri, y recortó distancias para poner el 1-5. Aun así, los culés no pusieron el freno y anotaron cuatro más, para dejar la diferencia de ocho goles en el resultado final.

Gran victoria de los culés, que empiezan con buen pie en el torneo. Todavía quedan dos partidos de la fase de grupos para acabar de cerrar el pase a las semifinales. Antes de estar entre los cuatro primeros, los de Ares se verán las caras contra el Olimpia PC y el Sporting PC