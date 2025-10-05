El Barça impone su ley y saca billete a la final del Mundial de Clubes

El Barça presentó sus credenciales al título con una solvente victoria ante el Centro Valenciano de San Juan (Argentina) al que superó por un claro 5-0 y en el que estuvo ausente Pablo Álvarez, tras sufrir una fractura nasal en el partido anterior.

Barça - Centro Valenciano Mundial de Clubes BAR 5 0 CVA Alineaciones Barça Carles Grau, Ignacio Alabart, Xavi Barroso, Sergi Aragonès, Marc Grau-cinco inicial- Sergi Llorca, Ferran Font, Eloi Cervera, Sergi Fernández. Centro Valenciano Santiago Migani, Nahuel Frias, Luca Garcés, Jaime Reinoso, Tomas Soria -cinco inicial- Nicolás Migani, Franco Gómez, Victor Carrazco, Matias López.

Esta madrugada (01.30 CET) los de Ricard Ares defenderán corona en una final europea contra el Sporting, un rival al que ya se impuso en el último partido de la fase de grupos. Los lisboetas se deshicieron del también portugués Barcelos por 3-1.

En un Aldo Cantoni lleno hasta la bandera, los azulgranas, que partían como favoritos, cumplieron con el guion establecido dominando desde los primeros compases. Avisó Aragonès con un trallazo a los dos minutos de partido y después llegaron las ocasiones de Ferran Font, Marc Grau y Eloi Cervera. Pese a la superioridad y como ya sucediera en el duelo contra el Olimpia de la fase de grupos, el gol se resistía para los de Ricard Ares.

Veinte minutos necesitó el Barça para romper la sequía y llegó como había empezado, con un disparo lejano de Aragonès desde la derecha.

Con esa única diana de Aragonès y aún con varias jugadas más de peligro en los minutos finales, el duelo llegó al descanso sin que el marcador se moviera. Aunque el panorama iba a cambiar tras el paso por vestuarios.

Arranca la ofensiva

Un inspirado Aragonès hacía el segundo del partido a los pocos minutos de empezar la segunda mitad y abría así definitivamente la ofensiva culé. Dos minutos después, el 55 azulgrana protagonizaba una triangulación con Barroso y Ferran Font que este último culminaba batiendo al portero desde dentro del área.

El conjunto de San Juan tuvo su oportunidad a 15 minutos para el final tras una azul a Eloi Cervera pero Carles Grau, portero titular en este partido, se unió a la fiesta azulgrana y atajó el lanzamiento, manteniendo la portería a cero.

Con la ventaja en el luminoso, los de Ricard Ares mantuvieron el timón del partido, con varias ocasiones que finalmente se materializaron con una diana de Ignacio Alabart. Con el tiempo ya casi cumplido Sergi Llorca redondeó el marcador haciendo el quinto de la noche.