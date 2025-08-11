El Barça de hockey patines echa a rodar

Las secciones del Barça se ponen en marcha. Tras hacerlo el handbol y el fútbol sala la semana pasada y a tres semanas de que lo haga el basket, hoy ha sido el turno del equipo de hockey patines. Esta mañana ha sido el pistoletazo de salida del nuevo proyecto dirigido por el técnico Ricardo Ares con las pertinentes pruebas médicas, a las que han acudido siete de los diez jugadores del primer equipo y seis chicos de la cantera.

Ares, procedente del Porto, ha tenido la primera toma de contacto con gran parte de sus nuevos pupilos. Por parte del primer equipo, se han presentado Sergi Fernández, Ignacio Alabart, Pablo Álvarez, Marc Grau, Ferran Font, Xavi Barroso y Carles Grau; mientras que Miki Escala, Àlex Ortigosa, Biel Nadal, Nil Torelló, Jordi Del Amor y Marc Cáceres han sido los canteranos elegidos para completar la preparación, a la espera de la vuelta de los internacionales Sergi Llorca, Sergi Aragonès y Eloi Cervera, que están disputando el Europeo. Los mencionados se han sometido a analíticas de sangre y han realizado pruebas de cardiología, podología, composición corporal, nutricionista, dentista, además de valoraciones de fisioterapia.

Ambición desde el primer día: "Queremos recuperar la Champions"

El técnico bilbaíno ha hecho una pequeña valoración del primer día de pretemporada a los medios del club, donde se ha mostrado "muy ilusionado, con muchas ganas de empezar a trabajar" y ha marcado el objetivo de las próximas semanas. "Queremos volver a poner la parte física de los jugadores en su estado habitual y nos servirá para implantar el modelo de juego, la forma de trabajar, para conocernos todos juntos y es una semana muy importante para conseguir los objetivos", ha explicado. Por otra parte, el capitán Sergi Fernández se ha mostrado contento con el retorno a la actividad: "Temporada nueva, ilusiones nuevas, ya teníamos ganas de empezar, a trabajar muy bien físicamente, adaptarnos a las nuevas ideas de juego que propondrán los entrenadores y con ilusión por poder ofrecer victorias y títulos a la afición". Además, ha indicado la gran obsesión del equipo de cara a esta nueva temporada. "La Champions es la espinita clavada de los últimos años y queremos recuperarla. Lo queremos ganar todo, pero poco a poco y paso a paso", ha manifestado.

Una pretemporada muy completa: stage, Lliga Catalana y amistosos

Tras superar las pruebas médicas, los miembros disponibles de la plantilla 2025/26 se han desplazado hacia Andorra donde realizarán el tradicional 'stage' de pretemporada en el Comú Encamp hasta el próximo sábado. La primera prueba competitiva será el día 22 en Voltregà para el partido correspondiente a la jornada 1 de la Frit Ravich Lliga Catalana. El conjunto culé ha quedado encuadrado en el grupo A con el Voltregà Movento Stern y el Recam Láser CH Caldes. Su segundo encuentro en la competición será el fin de semana del 6-7 de septiembre contra el Caldes. Aparte del torneo catalán, también habrá un partido amistoso a puerta cerrada contra el CP Vilafranca.