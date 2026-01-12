El Barça firma un loco empate ante el Igualada

El Barça arrancó la segunda vuelta de la OK Liga con un empate de locura ante el Igualada Rigat (4-4) que deja a ambos con los mismos 35 puntos que el Liceo, un triple empate en el liderato.

Barça - Igualada Rigat (12-01-2026) OkLiga BAR 4 4 IGU Alineaciones Barça Sergi Fernández, Alabart, Barroso, Marc Grau y Sergi Aragonès - cinco inicial - Pablo Álvarez, Ferran Font, Sergi llorca y Eloi Cervera. Igualada Rigat Arnau Martínez, Roger Bars, Marc Carol, Matías Pascual, Joan Ruano - cinco inicial - Biel Llanes, Marc González, Joel Roma y Miguel Cañadillas.

Los azulgranas llegaban a la cita tras la contundente goleada en la WSE Champions ante el St. Omer, último clasificado del grupo A, y el objetivo de recuperar el liderato perdido tras la victoria del Liceo contra el Shum Ravit que situaba al conjunto gallego de forma virtual al frente de la tabla. Por otro lado, la victoria permitía a los azulgranas romper la igualdad con el Igualada, con el que hasta esta jornada estaba empatado a puntos, ambos con 34.

Los jugadores charlando con su entrenador Ricard Ares / Dani Barbeito

El equipo 'igualadí' planteó desde el inicio un partido muy complicado a los blaugrana, apoyados en la labor del ex del Barça, Matías Pascual. Justamente, fue gracias al argentino que cayó el primer gol en el marcador, obra suya cuando el duelo transitaba los doce minutos.

El mazazo fue fuerte para los de Ricard Ares, que no encontraban las respuestas ante un Igualada que tomaba cada vez más aire. Lo comprobó el Barça cinco minutos más tarde, cuando Roger Bars ampliaba la ventaja a dos a falta de siete minutos para el descanso, engrosando también su cuenta goleadora: acumula once este curso, el que más del Igualada.

Cargó entonces con todo el Barça buscando recortar distancias, pero también tenía sus propios planes el portero Arnau Martínez, que se empleó a fondo para evitar que cada ataque blaugrana terminara dentro de su portería, frustrando los planes de Sergi Aragonès, Ferran Font y compañía.

Efectividad culé en la segunda parte

Mantuvo el Barça su espíritu en la segunda parte y consiguió premio pronto, gracias a una falta que Ignacio Alabart transformó en el 1-2 apenas dos minutos después de iniciar el segundo periodo. Y viendo cada vez más cerca el premio y doblegando, por fin, a un Arnau muy firme, el Barça mantuvo su ímpetu. Solo necesitó dos minutos para confirmar la mejoría, misma que selló Xavi Barroso con el 2-2, su undécimo gol en la temporada.

Alabart celebrando uno de sus tantos / Dani Barbeito

No iba a ser, ni de cerca, la última emoción que se viviría en el Palau. Miguel Cañadillas volvió a decantar la balanza del lado del Igualada Rigat, otro golpe que celebró la parcialidad del visitante en la grada junto al anotador. Eso sí, poco duró la alegría: tres minutos más tarde Alabart, con la segunda falta directa, definió de manera soberbia ante Arnau para el 3-3. Minutos más tarde, repetirían dos goleadores: Cañadillas para plantar el cuarto de los suyos y Alabart, otra vez, con el 4-4 definitivo.

El próximo compromiso del Barça será la visita al Calafell La Menorquina, el domingo 18 a las 18.15h para cerrar la decimoquinta jornada de la OK Liga. Un duelo ante otro rival de la zona alta que llega justo antes de viajar a Portugal para medirse al Porto en la WSE Champions.