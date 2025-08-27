El Barça ficha al argentino Nico Ojeda hasta 2029 y lo cede al Pons Lleida

El Barça de hockey sobre patines ha fichado al argentino Nico Ojeda por cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2029, aunque seguirá jugando la próxima campaña en el Pons Lleida en calidad de cedido, según informó este miércoles la entidad azulgrana.

Nacido en Mendoza, el internacional argentino se formó en el Club Petroleros YPF y destacó con el Médano de Oro, de la localidad de San Juan, cuna del hockey sobre patines en el país austral, antes de dar el salto a Europa en 2020 de la mano del Viareggio italiano.

Ojeda, de 23 años, también militó en el Hockey Vercelli (2021-2022) y en el Valdagno (2022-2023) transalpinos, antes de recalar en el Pons Lleida en 2023.

En su segunda temporada bajo las órdenes de Edu Amat, el zurdo ha tenido una campaña 2024-2025 de eclosión definitiva, anotando 34 goles y ayudando a su equipo a alcanzar las semifinales de la WSE Cup, la segunda competición europea, y la final de la Copa del Rey.

De este modo, el argentino se convierte en el primer refuerzo del Barça para la próxima temporada, sumándose a un proyecto a largo plazo -dirigido por el entrenador Ricard Ares, fichado este verano-, en el que ya se ha confirmado la continuidad de Marc Grau e Ignacio Alabart hasta 2029.