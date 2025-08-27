HOCKEY
El Barça ficha al argentino Nico Ojeda hasta 2029 y lo cede al Pons Lleida
El jugador argentino jugará cedido en el Pons Lleida durante la temporada 2025/26
EFE
El Barça de hockey sobre patines ha fichado al argentino Nico Ojeda por cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2029, aunque seguirá jugando la próxima campaña en el Pons Lleida en calidad de cedido, según informó este miércoles la entidad azulgrana.
Nacido en Mendoza, el internacional argentino se formó en el Club Petroleros YPF y destacó con el Médano de Oro, de la localidad de San Juan, cuna del hockey sobre patines en el país austral, antes de dar el salto a Europa en 2020 de la mano del Viareggio italiano.
Ojeda, de 23 años, también militó en el Hockey Vercelli (2021-2022) y en el Valdagno (2022-2023) transalpinos, antes de recalar en el Pons Lleida en 2023.
En su segunda temporada bajo las órdenes de Edu Amat, el zurdo ha tenido una campaña 2024-2025 de eclosión definitiva, anotando 34 goles y ayudando a su equipo a alcanzar las semifinales de la WSE Cup, la segunda competición europea, y la final de la Copa del Rey.
De este modo, el argentino se convierte en el primer refuerzo del Barça para la próxima temporada, sumándose a un proyecto a largo plazo -dirigido por el entrenador Ricard Ares, fichado este verano-, en el que ya se ha confirmado la continuidad de Marc Grau e Ignacio Alabart hasta 2029.
- NOTICIA SPORT: ¡Ofertón formal del Chelsea por Fermín!
- Vía libre para el Barça ante el Rayo
- Mercado de fichajes, hoy 26 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Xabi instaura la meritocracia y provoca un terremoto en el vestuario del Real Madrid
- El Barça informa a la UEFA: Spotify Camp Nou, el estadio elegido
- ¡Fermín, tentado por la oferta del Chelsea!
- Última hora sobre el estado de salud de Alfredo Duro, colaborador de 'El Chiringuito', tras un brutal accidente
- Ebrima, la gran decisión