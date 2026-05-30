El Barça, a evitar otro 'susto' y a acercarse a la gran final

Ya sólo quedan cuatro equipos en la lucha por el título en la OK Liga y el Barça es uno de ellos. Tras caer en la final de la WSE Champions League ante el potente FC Porto, el cuadro azulgrana necesitó de tres partidos para superar al Noia Frenenet en cuartos con homenaje incluido a los míticos Sergi Fernández y Pablo Álvarez.

Al mejor de cinco partidos, el equipo que dirige Ricard Ares abre las semifinales este sábado a las 16.15 horas frente a un Igualada Rigat que eliminó CP Voltregà Movento Stern en una serie curiosa. Los del Anoia ganaron el primer partido en los penaltis, cayeron por 6-4 en Sant Hipòlit y ganaron el tercero también en los penaltis.

Las semifinales comenzaron este sábado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Pablo Álvarez y Sergi Fernández se emocionaron en el Palau / FCB

Volviendo al duelo del Palau, la mejor noticia en clave azulgrana es que Ricard Ares podrá contar con todos sus jugadores tras una larga etapa con problemas físicos que han afectado a Pablo Álvarez, a Ignacio Alabart, a Marc Grau y a Sergi Llorca.

El técnico azulgrana destacó que el primer partido de cualquier eliminatoria "siempre es muy importante y, más todavía, cuando lo juegas en tu casa. Queremos poner el 1-0 en estas semifinales y para ello tendremos que estar concentrados al cien por cien en todas las fases del juego".

Por su parte, el canterano Eloi Cervera sigue en clara línea ascendente y cada vez tiene más galones en el equipo. "Jugamos en el Palau y eso hay que aprovecharlo. Tenemos que demostrarles desde el principio que aquí es muy complicado ganarnos y así lo haremos", comentó.

Ricard Ares, eufórico tras acceder a las semifinales / FCB

Será un partido especial para el joven talento azulgrana, ya que nació en Igualada y dio sus primeros pasos en el club arlequinado, hasta que en 2023 el Barça lo incorporó para su filial. Tras marcar ocho goles en la liga regular, es el máximo realizador azulgrana en estos play-offs con tres.

A las órdenes de Marc Muntané, el Igualada Rigat HC acabó tercero la fase regular tras ostentar el liderato durante algunas jornadas. Se trata de un conjunto muy sólido y acabó como la mejor defensa con 54 goles recibidos, uno menos que el Barça. El histórico exazulgrana 'Mati' Pascual lleva 15 goles.