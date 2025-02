El Barça, eliminado de la Champions

El Barça está matemáticamente eliminado de la WSE Champions League de hockey. El empate este miércoles ante el Reus Deportiu Virginias y los resultados este jueves del CE Noia Freixenet y del FCP Porto Fidelidade lo dejan sin posibilidades de pasar a la siguiente ronda haga lo que haga en la décima y última jornada de esta fase, ante el colista SCRA St-Omer, el próximo jueves 27 de febrero en Saint-Omer, Alta Francia.

El equipo de David Cáceres se encuentra con 10 puntos en el grupo A a tres puntos del Reus, y podría llegar a conseguir 13 si gana en Francia. A pesar de eso, llegando a los mismos puntos que el Reus y dado el caso que los catalanes perdieran en su partido ante el Noia, seguiría con 13 puntos y con el goal-average particular ganado (5-4 en Reus y 2-2 en Barcelona), lo que dejaría sin opciones al Barça.

En esta jornada, el Noia Freixenet ha empatado 2-2 en casa del líder, el OC Barcelos, y el Porto ha ganado 4-1 al SCRA St.Omer.

El equipo, decepcionante esta temporada en Europa, no ha conseguido encontrar su juego y ha ido a remolque durante toda esta fase de la Champions, dejando escapar partidos que parecía que tenía ganados o empezando los partidos sin 'feeling' y llegando a empatar en varias ocasiones de forma épica, como ante el Barcelos o esta misma semana ante el Reus.

En OK liga, el equipo ha conseeguido 18 victorias, incluso contando las de la competición regular ante el Noia o el Reus, al que también ganó en la Supercopa, pero en Europa no ha conseguido encontar el ritmo de competición.

Esta misma semana, Cáceres, resignado, asumía que "no sé si nos ha pesado a todos la presión, empezando por mí, que soy el entrenador y el que dirige el barco. No sé si nos hemos puesto demasiada presión al decir que la ganaríamos sí o sí".

En la misma línea, Xavi Barroso admitió que el equipo "se ha complicado mucho la vida en la Champions. Tenemos que agarrarnos a las competiciones que nos quedan y dar un paso adelante. En la OK Liga sí estamos proponiendo un buen hockey, pero en la Champions no lo hemos logrado y no sé por qué".

El Barça es el unico equipo de la OK Liga que se no se clasifica para la próxima ronda de la Champions.