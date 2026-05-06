El Barça durmió en Coimbra y sueña con romper por fin la sequía en la Champions

El Barça es, de largo, el club más laureado del hockey patines con 22 títulos en la antigua Copa de Europa y actual WSE Champions League, aunque la realidad de los 'recortes' y de alguna que otra decepción presenta una preocupante sequía que se extiende desde que logró su último entorchado allá por 2018 en la primera temporada en el banquillo de Edu Castro.

Desde entonces, cinco títulos para Portugal (el Sporting ha ganado tres, el FC Porto uno y el vigente campeón OC Barcelos otro) más el del sorprendente Trissino italiano en 2023 y la cancelada en 2020 por el Covid. La peor temporada fue la pasada, con una eliminación en la liguilla que se llevó por delante a un David Cáceres que ganó con autoridad la OK Liga.

A las órdenes de Ricard Ares, el conjunto barcelonista ha cedido la primera plaza liguera por primera vez en los últimos 12 años al terminar empatado con el Liceo, pero con peor 'goal-average' general. Sin embargo, el equipo ha dado la talla en Europa con una segunda plaza en su grupo y aspira a dar la sorpresa en Coimbra.

La expedición voló al mediodía de este miércoles hacia tierras portuguesas y el jueves a las 20.00 horas disputará el tercer duelo de cuartos de final ante un auténtico hueso, el Sporting de Portugal. Será un duelo con cierto morbo, ya que los 'leões' derrotaron al Barça el pasado otoño en la final del Mundial de Clubs en San Juan (Argentina).

Los lusos se impusieron por 3-2 con un tanto en la prórroga del italiano Alessandro Verona, después de que en la fase de grupos la victoria fuese barcelonista por 1-3 en un duelo en el que los lisboetas no contaron con el catalán Roc Pujadas (forzó la segunda azul en la segunda jornada) ni con el argentino Rampulla al permitir aquella competición tan solo dos extranjeros.

Ahora es una competición diferente y el Barça apela a la solvencia que viene mostrando las últimas semanas y que le ha permitido enjugar siete puntos de desventaja con los liceístas en la OK Liga que no han bastado, eso sí, para arrebatarles el liderato. El Sporting terminó tercero en su grupo, por detrás del todopoderoso Benfica y del defensor del título, el Barcelos de los catalanes Guillem Torrent, Ivan Morales y el canterano azulgrana Kyllian Gil.

La Final a Ocho empieza este jueves con el duelo entre el FC Porto y el Liceo (20.00 h) y el que enfrentará a las 22.00 horas (una menos en la sede del torneo) al Benfica y al Reus Deportiu Virginias de Martí Casas, quien podría fichar por el Barça la próxima campaña. Los cuartos de final acabarán el viernes con el cruce entre el campeón Barcelos y el Trissino.

Coimbra acoge también la Final a Cuatro femenina, con tres equipos españoles y el Benfica luso. Son el CP Vila-sana Coop d’Ivars catalán, el Telecable HC gijonés y el CP Esneca Fraga aragonés. El campeón, el Generali HC Palau catalán de Palau de Plegamans, sumó un solo punto en una pésima fase de grupos (perdió dos partidos por un gol y otros dos por dos).