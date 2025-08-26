El Barça disputará el Mundial de Clubes 2025 en Argentina

El Barça vuelve a Argentina. El equipo blaugrana se prepara para competir en el nuevo Mundial de Clubes, este se disputará en San Juan con la condición de vigente campeón de la Intercontinental durante la temporada 2023/24. La competición se celebrará entre el 1 y 5 de octubre en el Aldo Cantoni de San Juan, así lo ha informado el equipo mediante un comunicado en su web.

En busca de un nuevo título

El conjunto blaugrana tendrá la oportunidad de luchar por el título durante la actual temporada en una competición organizada de la Federación Internacional World Skate junto a la Confederación Argentina de Patín, la ayuda del Gobierno de San Juan y la Federación Sanjuanina de Patín. Sin duda, el jugador argentino Pablo Álvarez tendrá un reencuentro especial a su ciudad natal.

Los siete conjuntos del Mundial

La nueva edición del Mundial de Clubes contará con la participación de siete equipos más, aparte del conjunto blaugrana: OC Barcelos, Sporting CP, Hockey Club San Jorge de Xile, Andes Talleres, Melbourne Roller Hockey Club, Centro Valenciano y Olímpia Patín Club.

2 grupos para llegar a la final

El formato de la competición constará de dos grupos de cuatro equipos. El Barça se incluye en el grupo A junto al Sporting CP, el Andes Talleres de Mendoza y el Olímpia Patín Club. Por otro lado, el grupo B está formado por el OC Barcelos, el HC San Jorge, el Centro Valenciano y el Melbourne. Únicamente pasarán los dos primeros de cada grupo a las semifinales y se disputará un solo partido, que decidirá los dos conjuntos que se encontrarán en la final del mundial.

El regreso a Argentina

La localidad de San Juan acogerá por cuarta vez el Mundial de Clubes, después de hacerlo en 1985, ese año el equipo fue eliminado contra UVT, y en 2018 fueron los anfitriones, año en el que el Barça se proclamó campeón del mundo. En 2024, la historia se volvió a repetir para el equipo blaugrana contra el Porto.

La séptima copa

El Barça volverá a buscar sumar la séptima copa que decidirá el campeón del mundo de hockey patines, el primer Mundial de Clubes con un nuevo formato. Hasta el momento, las Copas Intercontinentales conseguidas por el Barça llegaron en la temporada 1997/98 contra el UVT, la 2005/06 contra el Olímpia, la 2008/09 contra el Concepción, la 2014/15 contra el Petroleros YPF de Mendoza, la 2018/19 contra el Porto y la 2023/24 contra el Porto.

La primera Intercontinental que se celebró durante el curso de 1982/83 también contó con el conjunto blaugrana. El equipo de Josep Lorente se impuso en el Mundial de Clubes, el cual se jugó en Brasil, aunque no es considerado como un título oficial.