El Barça hace los deberes y se mantiene al acecho del liderato en la Champions

El Barça cumplió con el primer objetivo marcado y se impuso al Igualada en el antepenúltimo duelo de la fase de grupos de la WSE Champions (4-1). Una victoria que mantiene a los azulgranas segundos, con 19 puntos, y que, por contra, deja eliminados de la competición continental a los arlequinados. El Porto, que se impuso al colista St. Omer por un contundente 2-9, se mantiene como líder del Grupo A con 21 unidades en su casillero a falta de dos jornadas para la conclusión de esta primera ronda de la competición. Con seis puntos aún por repartir, el reto para los de Ricard Ares pasa por ganar las dos siguientes citas y superar a los portugueses.

Barça - Igualada (WSE Champions 12-03-2026) WSE Champions BAR 4 1 IGU Alineaciones Barça Carles Grau, Ignacio Alabart, Xavi Barroso, Marc Grau y Eloi Cervera - cinco inicial - Pablo Álvarez, Alex Ortigosa, Ferran Font y Sergi Llorca. Igualada Arnau Martínez, Matías Pascual, Marc González, Roger Bars, Miguel Cañadillas-cinco inicial- Biel Llanes, Joel Roma y Alex Cardil.

El Igualada, que llegaba a la cita con pocas opciones de clasificación y solo 10 puntos en su casillero, se presentó en el Palau con poco que perder y el guion aprendido. Ya dieron la campanada en liga, consiguiendo un empate en el feudo azulgrana, y esperaban poder volver a dar la sorpresa. Plantearon así un escenario complicado para un Barça que tenía ya la clasificación matemática para la Final a 8 en el bolsillo y que necesitó varios intentos para romper el 0-0.

El primero de la tarde llegó ya en el minuto 13 desde el stick del veterano Pablo Álvarez, que cerrará su etapa como azulgrana al final de esta temporada. Antes del descanso, Miguel Cañadillas devolvía el empate al marcador.

Tierra de por medio

Tocaba volver a comenzar desde cero en la segunda mitad, que arrancó con un gol de Marc Grau en los primeros compases del partido.

Sergi Llorca puso ya tierra de por medio a poco menos de un cuarto de hora para el final con una jugada algo afortunada. Un intento de pase desde detrás de la portería rebotó en Llorens y de nuevo en el azulgrana para acabar al fondo de la red.

Tras esa diana, el combinado que dirige Ricard Ares se dedicó a proteger el resultado, con combinaciones largas, sin arriesgar, aunque sin renunciar al ataque. Eloi Cervera, formado en el Igualada, a tres para el final, hizo el tanto definitivo con una jugada personal por la derecha que certificaba ya la victoria azulgrana.

Tras este último duelo de la fase de grupos en casa, los azulgranas tienen por delante los dos últimos compromisos de esta ronda. El próximo será en Italia, contra el Hockey Trissino, el próximo jueves 26 de marzo (20.45 horas).