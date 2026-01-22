El Barça da un puñetazo encima de la mesa y ya es líder en la Champions

El Barça logró una sensacional victoria este jueves en la pista del FC Porto (3-5) en un partido muy especial para el técnico Ricard Ares, quien dirigió a los lusos las últimas cuatro temporadas. Con Sergio Fernánez y el bigoleador Xavi Barroso al mando, el conjunto barcelonista arrebata el liderato del Grupo A de la WSE Champions a los blanquiazules para situarse al frente del grupo con 13 puntos.

FC Porto - Barça (hockey patines, WSE Champions League), 22/01/2026 WSE CHAMPIONS LEAGUE FCP 3 5 BAR Alineaciones FC PORTO, 3 (0+3): Xavi Malián (p.), Helder Nunes, Gonçalo Alves, Edu Lamas, Carlo di Benedetto (1) -cinco inicial-, Ezequiel Mena (1), José Rafael Soares y Pol Manrubia. BARÇA, 5 (1+4): Sergi Fernández (p.), Ignacio Alabart, Xavi Barroso (2), Marc Grau (1), Sergi Llorca (1) -cinco inicial-, Sergi Aragonès (1), Ferran Font, Pablo Álvarez y Eloi Cervera.

Los primeros 20 minutos fueron una sucesión de llegadas, con los porteros Xavi Malián y Sergi Fernández a gran nivel. Tras la inesperada derrota liguera en la pista del Calafell (4-1), el equipo de Ricard Ares mostró un gran nivel competitivo ante el ya exlíder del grupo, que cuenta con el exazulgrana Helder Nunes y con un Carlo di Benedetto que suena mucho de cara al curso que viene.

Sergi Aragonès era el jugador más incisivo de los visitantes e Ignacio Alabart trataba de iniciar la construcción del juego con un único 'pero': las faltas. Esa intensidad y ese nivel defensivo hicieron que se sucediesen las infracciones y que los azulgranas acabasen la primera parte con nueve (al borde de la directa) por las seis de los 'dragões'.

Al borde del 19', el exliceísta Mailán negó el gol a Alabart y acto seguido Sergi Fernández brilló a disparo de Gonçalo Alves. Ambas acciones fueron el preludio del único gol del primer tiempo, obra de Marc Grau tras recoger un rechace detrás de la portería y abrir el marcador con el 0-1 con un remate en el aire tras levantar la bola.

Antes del descanso, el meta balear realizó dos excelentes intervenciones a disparos de Alves y de Nunes, mientras que en el último minuto el Barça no aprovechó un dos para uno con un disparo de Sergi Llorca que desvió Malián con una estirada felina. Sí llegó el 0-2 a los dos minutos de la reanudación al recoger Xavi Barroso un desvío de Malián a disparo de Llorca y Di Benedetto provó al 'estilo Enrico Mariotti' a Sergi Fernández.

Ares paró el partido en el 32' y ahí llegaron dos acciones clave. El cuadro catalán cometió la décima falta (en ataque), el meta blaugrana adivinó la intención de Di Benedetto en la directa y en una gran contra Sergi Llorca firmó el 0-3 en el tercer remate visitante en la misma jugada. ¡Qué exhibición de autoridad! ¡Cuánto tiempo hacía que no se veía un Barça así en Europa!

Lástima de una mala defensa a la contra que aprovechó el galo Di Benedetto para anotar el 1-3 en el 34'. El gol espoleó a los locales y el meta barcelonista evitó que marcase de falta directa Alves y se exhibió ante Nunes y en una contra de Mena. Tocaba ponerse el mono de trabajo y el Barça no se conformó con eso, ya que un jugadón de Grau permitió a Barroso marcar el 1-4 en el 41'.

Alabart se topó con el hierro en una directa por la décima falta local y Nunes hizo el 2-4 a 5:50 del final, pero otra acción de Barroso derivó en el 2-5 de Sergi Arangonès. Con silbidos en la grada, ahí se acabó el mejor partido azulgrana en Europa en los últimos tiempos. Eso sí, los árbitros 'robaron' el 3-5 a Mena (incluso dio en la red), lo hizo a cuatro segundos del final y hubo azules para Marc Grau, Di Benedetto y Alves. Lamentables los italianos.