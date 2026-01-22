Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lesión PedriEspaña - NoruegaEuropa League directoTer StegenElecciones BarçaAraujoBarcelona - Madrid final SupercopaOpen AustraliaCuándo juega AlcarazBarça top-8Pichichi ChampionsCruces ChampionsCuentas Barcelona ChampionsJoan PradellsMercado de Fichajes hoyUFC 324Gonzalo BernardosToni FreixaAparcarLey de SucesionesHacienda
instagramlinkedin

Hockey Patines

El Barça da un puñetazo encima de la mesa y ya es líder en la Champions

El cuadro azulgrana realizó un gran encuentro en la pista del FC Porto en el que brillaron Barroso y Sergio Fernández

Gran victoria azulgrana en el Dragão Arena

Gran victoria azulgrana en el Dragão Arena / FC PORTO

David Rubio

David Rubio

El Barça logró una sensacional victoria este jueves en la pista del FC Porto (3-5) en un partido muy especial para el técnico Ricard Ares, quien dirigió a los lusos las últimas cuatro temporadas. Con Sergio Fernánez y el bigoleador Xavi Barroso al mando, el conjunto barcelonista arrebata el liderato del Grupo A de la WSE Champions a los blanquiazules para situarse al frente del grupo con 13 puntos.

FC Porto - Barça (hockey patines, WSE Champions League), 22/01/2026

WSE CHAMPIONS LEAGUE

3
5
Alineaciones
FC PORTO, 3
(0+3): Xavi Malián (p.), Helder Nunes, Gonçalo Alves, Edu Lamas, Carlo di Benedetto (1) -cinco inicial-, Ezequiel Mena (1), José Rafael Soares y Pol Manrubia.
BARÇA, 5
(1+4): Sergi Fernández (p.), Ignacio Alabart, Xavi Barroso (2), Marc Grau (1), Sergi Llorca (1) -cinco inicial-, Sergi Aragonès (1), Ferran Font, Pablo Álvarez y Eloi Cervera.
GOLES
0-1, Marc Grau (21:23); 0-2 Xavi Barroso (27:23); 0-3, Sergi Llorca (32:24); 1-3, Carlo di Benedetto (33:52); 1-4, Xavi Barroso (40:33); 2-5, Sergi Aragonès (45:30); 3-5, Ezequiel Mena (49:56).
ÁRBITROS
Francesco Stallone y Joseph Silecchia (Italia). Mostraron tarjeta azul a los locales Carlo di Benedetto (49:32) y Gonçalo Alves (49:56); y al visitante Marc Grau (49:32). Faltas: 11-11
INCIDENCIAS
Partido correspondiente a la quinta jornada del Grupo A de la WSE Champions League masculina de hockey patines disputado ante unos 2.000 espectadores en el Dragão Arena (Oporto).

Los primeros 20 minutos fueron una sucesión de llegadas, con los porteros Xavi Malián y Sergi Fernández a gran nivel. Tras la inesperada derrota liguera en la pista del Calafell (4-1), el equipo de Ricard Ares mostró un gran nivel competitivo ante el ya exlíder del grupo, que cuenta con el exazulgrana Helder Nunes y con un Carlo di Benedetto que suena mucho de cara al curso que viene.

Sergi Aragonès era el jugador más incisivo de los visitantes e Ignacio Alabart trataba de iniciar la construcción del juego con un único 'pero': las faltas. Esa intensidad y ese nivel defensivo hicieron que se sucediesen las infracciones y que los azulgranas acabasen la primera parte con nueve (al borde de la directa) por las seis de los 'dragões'.

Al borde del 19', el exliceísta Mailán negó el gol a Alabart y acto seguido Sergi Fernández brilló a disparo de Gonçalo Alves. Ambas acciones fueron el preludio del único gol del primer tiempo, obra de Marc Grau tras recoger un rechace detrás de la portería y abrir el marcador con el 0-1 con un remate en el aire tras levantar la bola.

Antes del descanso, el meta balear realizó dos excelentes intervenciones a disparos de Alves y de Nunes, mientras que en el último minuto el Barça no aprovechó un dos para uno con un disparo de Sergi Llorca que desvió Malián con una estirada felina. Sí llegó el 0-2 a los dos minutos de la reanudación al recoger Xavi Barroso un desvío de Malián a disparo de Llorca y Di Benedetto provó al 'estilo Enrico Mariotti' a Sergi Fernández.

Ares paró el partido en el 32' y ahí llegaron dos acciones clave. El cuadro catalán cometió la décima falta (en ataque), el meta blaugrana adivinó la intención de Di Benedetto en la directa y en una gran contra Sergi Llorca firmó el 0-3 en el tercer remate visitante en la misma jugada. ¡Qué exhibición de autoridad! ¡Cuánto tiempo hacía que no se veía un Barça así en Europa!

Lástima de una mala defensa a la contra que aprovechó el galo Di Benedetto para anotar el 1-3 en el 34'. El gol espoleó a los locales y el meta barcelonista evitó que marcase de falta directa Alves y se exhibió ante Nunes y en una contra de Mena. Tocaba ponerse el mono de trabajo y el Barça no se conformó con eso, ya que un jugadón de Grau permitió a Barroso marcar el 1-4 en el 41'.

Noticias relacionadas y más

Alabart se topó con el hierro en una directa por la décima falta local y Nunes hizo el 2-4 a 5:50 del final, pero otra acción de Barroso derivó en el 2-5 de Sergi Arangonès. Con silbidos en la grada, ahí se acabó el mejor partido azulgrana en Europa en los últimos tiempos. Eso sí, los árbitros 'robaron' el 3-5 a Mena (incluso dio en la red), lo hizo a cuatro segundos del final y hubo azules para Marc Grau, Di Benedetto y Alves. Lamentables los italianos.

TEMAS