El Barça conoce a sus rivales en la WSE Champions League

Tras la decepcionante eliminación de la temporada pasada en fase de grupos, el Barça de Hockey ya conoce a sus rivales para la primera fase de la próxima edición de la WSE Champions League. Los azulgranas y su nuevo proyecto liderado por Ricard Ares ha quedado encuadrado en el grupo A, junto al Porto Fidelidade, Reus Deportiu, Hockey Trissino, Igualada HC y SCRA Saint-Omer.

La máxima competición continental de clubes mantendrá el mismo formato de la última edición en la fase de grupos, con los 12 equipos participantes divididos en dos grupos de seis, de los cuales cuatro avanzaran a la siguiente ronda. La novedad principal respecto al año pasado será el retorno de la final a ocho que se disputará del 6 al 10 de mayo en una sede única y, de este modo, se suprimirá la eliminatoria de cuartos de final. Todas las eliminatorias de la fase final se jugarán a partido único.

Un choque exigente y emocional

El principal rival a batir en esta primera fase será, sin duda, el Porto Fidelidade, vigente campeón de Portugal y finalista de la Champions. Los portugueses, que cayeron en la final de la última edición ante el Barcelos en la tanda de penaltis, ya se enfrentaron al Barça el año pasado con un saldo de un triunfo (6-2) y un empate (3-3) a su favor.

El Barça de hockey abre la Champions en casa / DANI BARBEITO

El choque, más allá del factor deportivo, tendrá un importante componente emocional por los múltiples reencuentros sobre el parquet. Y es que, Ricard Ares, actual técnico azulgrana, se verá las caras ante sus exjugadores. Lo mismo les sucederá a Hélder Nunes y Edu Lamas, exjugadores barcelonistas ahora en las filas de los 'Dragones'.

Duelos exigentes ante los campeones de Italia y Francia

También serán de una altísima exigencia los choques frente al Hockey Trissino y el SCRA Saint-Omer, campeones de la Serie A italiana y la Liga francesa, respectivamente. Por lo que respecta al Trissino, en sus filas destacan el español Jordi Méndez y los italianos Andrea Malagoli y Giulio Cocco.

Jugador del Saint-Omer y el Barça en el partido de ida / FCBarcelona

El Saint Omer, por su parte, mantiene buena parte del bloque que el año pasado se enfrentó a los azulgranas en la fase de grupos y cayó tanto en la ida como en la vuelta: 7-2 en el Palau Blaugrana y 3-4 en la Harmony Longuenesse. Los franceses quedaron últimos del Grupo A el año pasado, cosechando únicamente tres puntos -solo ganaron ante el Noia Freixenet 4-3- y quedándose a diez de los azulgranas, quintos clasificados.

Dos duelos catalanes para cerrar el grupo

Por último, los catalanes se medirán a dos buenos equipos de la Ok Liga: Igualada HC y Reus Deportiu. Los de la Anoia, que serán rivales del Barça en la Supercopa 2025, participarán en la Champions League tras proclamarse campeones de la WSE Europe Cup dos años consecutivos.

Ricard Arés, entrenador del Barça / Judit Cartiel - FC Barcelona

El Reus, vigente campeón de la Copa, mantiene el bloque del año pasado con el que cosechó grandísimos resultados frente al Barça en la máxima competición europea. Los del Baix Camp se impusieron por 5-4 en su casa y consiguieron un importante empate a dos en el Palau que sentenció a los azulgranas.

El conjunto dirigido por Ricard Ares se estrenará a domicilio, precisamente, ante el Reus el próximo jueves 6 de noviembre. En casa, lo hará el 20 de noviembre ante el Hockey Trissino. Asimismo, cerrará la primera fase en casa el 16 de abril con un choque ante el Reus.