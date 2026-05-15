El Barça cierra el capítulo de Champions y pone el foco en el título de liga

La OKLiga afronta a partir de este fin de semana su tramo final, el play-off por el título con los ocho mejores clasificados de la temporada regular en liza. Una ronda eliminatoria en la que el Barça arranca como vigente campeón, pero sin el cartel de claro favorito como en anteriores temporadas.

Los azulgranas han dominado con mano de hierro la competición doméstica en los últimos cursos pero esta temporada ha tenido que pelear por una primera posición que se le ha acabado escapando, por primera vez en 13 años. Desde esa posición de privilegio parte un Liceo que ha vuelto a la regularidad de antaño y, pese a finalizar con los mismos puntos que el Barça (60), se ha beneficiado de un mejor gol average para acabar primeros de la temporada regular. Además, en su casillero de victorias cuenta con dos muescas importantes, los dos partidos contra el Barça, tras ganar tanto en el Palau (3-5) como en Riazor (1-0).

Cuadro del play off de la OKLiga / OKLiga

El conjunto de Ricard Ares arranca el play-off con una complicada eliminatoria de cuartos de final contra el Noia Freixenet, séptimo clasificado, que llega después del varapalo de la WSE Champions. El pasado fin de semana, el Barça estaba inmerso en la batalla por una corona continental que se resiste desde la 2017/2018, pero el esfuerzo de los cuartos contra el Sporting y las semifinales contra el Benfica acabaron pasando factura en la final contra el Porto.

Pese a la buena imagen y el juego sólido del Barça, el título cayó del lado portugués y la liga, como ya sucediera el año pasado, se ha convertido en el último gran objetivo para cerrar la temporada con buenas sensaciones. Sería el segundo título del curso para los azulgranas, después de la Supercopa de España conseguido en el mes de septiembre.

Centrados en el primer partido

El equipo, cerrado ya capítulo de la Champions, está completamente centrado en la liga. "Empezamos la competición, el play-off, con muchas ganas y mucha ilusión de defender esta liga. Somos conscientes de que en la liga regular hemos sido irregulares pero queremos hacer valer el factor pista y hacer un buen partido contra el Noia y llevarnos un buen resultado que nos de confianza para lo que viene", afirmó Ignacio Alabart, uno de los hombres clave del play-off del curso pasado.

La eliminatoria, al mejor de cinco partidos, comenzará en el Palau Blaugrana este sábado (16.15 horas). Un primer paso clave en el que está concentrada la plantilla. "Lo más importante es el primer partido, con la máxima concentración e intentaremos mantener la postura del equipo tal y como estamos haciendo los últimos partidos para ganar y poner el 1a 0 en la eliminatoria", indicó Ricard Ares.

Será el cuarto enfrentamiento entre Barça y Noia en lo que va de curso, con un balance de 2 a 1 para los de Ricard Ares, que se impusieron en liga por 2 a 1 en el Palau así como en los cuartos de la Copa del Rey por 4-0; y perdieron en el Ateneu por 4 a 2 en la segunda vuelta de la liga.