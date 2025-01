El Barça se centra en la OK Liga tras el 'palo' europeo

El Barça visita al Voltregà Movento este domingo (12:30 horas) con el objetivo de iniciar la segunda vuelta con una nueva victoria y olvidar el varapalo vivido con la derrota ante el CE Noia en la WSE Champions League.

Los de David Cáceres, líderes de la OK Liga, completaron una primera vuelta histórica con trece victorias en trece partidos. Y no quieren pisar el freno. El conjunto azulgrana buscará continuar con su inmaculada racha ante el colista de la competición, que únicamente ha logrado un triunfo hasta el momento.

A pesar de las diferentes realidades que viven ambos equipos, el técnico azulgrana no se 'fía' nada de su rival. "Seguro que intentarán llenar el pabellón, aunque no sea el suyo, para que les ayuden y nos lo pondrán muy difícil. Son un equipo con experiencia, buenos jugadores y seguro que cambiarán la situación. Esperamos que no sea este domingo", manifestó en la previa del duelo.

En el mismo sentido, Eloi Cervera señaló que "estamos en un buen momento de confianza, con una primera vuelta en la que hemos estado invictos y queremos seguir así", aunque apuntó sobre su rival que "tienen un gran equipo, con calidad y experiencia y siempre como visitantes nos ha costado contra ellos".

En el partido de la primera vuelta, el Barça se impuso con comodidad al Voltregà con una 'manita' (5-0), pero a domicilio siempre cuesta más sumar. David Cáceres sigue con todos los jugadores disponibles y, como es habitual, tendrá que descartar a uno para el duelo.