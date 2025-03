¡El Barça, campeón de la fase regular!

El Barça, que este curso ha firmado un récord de victorias consecutivas en la OkLiga (18), sentenció una brillante fase regular conquistando el liderato matemático a falta de cinco jornadas. Los de David Cáceres asaltaron el fortín del Lleidanet Alpicat, en el que solo habían triunfado Liceo y Voltregà, y sumaron su vigésima victoria en liga, en 21 jornadas.

Lleidanet Alpicat - Barça (19-03-2024) Ok Liga ALP 2 5 FCB Alineaciones Lleidanet Alpicat Bosch, Miquel Serret, Joan Serret, Marc Vázquez, Ballestero - cinco inicial - Casals (PS), Besolí, Zilken y Uri Llenas. Barça Sergi Fernández, Ferran Font, Marc Grau, Sergi Llorca, Aragonès - cinco inicial - Carles Grau (PS), Matías Pascual, Pablo Álvarez, Barroso y Eloi Cervera.

En un pabellón entregado y con la necesidad de sumar puntos para alejarse de la zona baja de la tabla, el conjunto ilerdense tuvo pronto su primer oportunidad de sorprender a los azulgranas con un penalti por azul a Marc Grau. Marc Vázquez tomó la responsabilidad del lanzamiento pero no pudo sorprender a un veterano como Sergi Fernández. Casi a renglón seguido, Serret tuvo una doble oportunidad que tampoco pudo transformar ante un Chencho crecido.

Los locales estaba dispuestos a aprovechar la superioridad numérica y tras un tercer intento de Serret que pegó en el palo, a la cuarta llegó el tanto. Un trallazó de Márc Váquez lo acompañó el propio Serret al fondo de la red con un toque sutil.

Sin haber alcanzado los 10 minutos llegó la segunda azul del partido, esta vez para Marc Vázquez por un encontronazo con Aragonès. Ferran Font, con suspense, aprovechando el rebote, sumó su gol número 23 del campeonato.

El siguiente golpe de efecto llegó para los de David Cáceres de nuevo tras una tarjeta azul, mostrada a Zilken, a 12' para el final. El mismo protagonista asumió la responsabilidad pero esta vez Ferran Font no pudo superar a Xavi Bosch, que sacó un brazo salvador. Aún así, la jugada continuó y Marc Grau no desaprovechó la ocasión para firmar la remontada con un trallazo desde la izquierda. Ya por delante en el marcador el Barça no bajó el nivel y aprovechó el bajón del Lleidanet para ampliar la renta por medio de Pablo Álvarez.

La intensidad no bajó en los siguientes minutos y al borde del descanso Pol Besolí tuvo la oportunidad en su stick, pero estaba atento el meta azulgrana para desbaratar la acción.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto de Jordi Expósto recuperó parte del brillo perdido y tras dos llegadas peligrosas, a la tercera Pol Besolí recortó distancias (2-3). Con la décima del Barça llegó una nueva ocasión para los ilerdenses pero David Ballestero, con un lanzamiento directo, tampoco pudo sorprender a Sergi Fernández.

Con el partido muy abierto, el Barça intentó recuperar el timón, dominando la bola, imprimiendo un ritmo alto, con posesiones largas, pero el premio del gol se resistía, pese a varias llegadas de peligro. Y de nuevo, tuvo que llegar una acción a bola paradoa para mover el marcador. La décima del Lleidanet Alpicat la transformó Pablo Álvarez con una genialidad a una mano, mandando la bola al palo corto para sumar su gol número 25 en la Ok Liga 2025. Poco después, Cervera, en una jugada personal, batió a Bosch para cerrar el partido.