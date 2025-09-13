HOCKEY
Barça - Calafell: Horario y dónde ver el partido de la final de la Lliga Catalana
A qué hora y dónde ver el Barça - Calafell de la Lliga Catalana
FC Barcelona y Calafell se enfrentan este domingo 14 de septiembre en la final de la Lliga Catalana. Te contamos a qué hora se juega el FC Barcelona - Calafell y dónde ver el partido en España.
En este sentido, el conjunto culé arribará a esta instancia luego de derrotar al Igualada Rigat HC (4-1) en la semifinal, de manera que busca lograr su primer título de la temporada.
En cambio, el Calafell logró la hazaña tras imponerse al Reus Deportiu (3-2) en la misma fase, asimismo bajo el anhelo de sumar el primer galardón de la actual campaña.
HORARIO DEL BARÇA - CALAFELL DE LA LLIGA CATALANA
El partido entre FC Barcelona y Calafell, correspondiente a la final de la Lliga Catalana, se disputa este domingo 14 de septiembre a las 12:15 horas (CET) de España.
DÓNDE VER EL BARÇA - CALAFELL DE LA LLIGA CATALANA
En España, el partido de la Lliga Catalana entre FC Barcelona y Calafell se podrá ver por TV a través de Esport3.
También puedes seguir el desempeño del Barça en la Lliga Catalana a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
- El Barça cumple con la norma deportiva: 'No hay perjuicio para el rival
- La burbuja de Inglaterra, a punto de estallar: 43 equipos con problemas económicos
- Debut agridulce de Héctor Fort con el Elche
- El Al Nassr ataca de nuevo
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Thiago desgrana el rol del interior en el Barça
- Xabi Alonso le cierra la puerta a Mastantuono
- ¿Dónde están los compañeros que Lamine vaticinó que serían estrellas? 'Estaban a mi nivel