Barça - Calafell: Horario y dónde ver el partido de la final de la Lliga Catalana

FC Barcelona y Calafell se enfrentan este domingo 14 de septiembre en la final de la Lliga Catalana. Te contamos a qué hora se juega el FC Barcelona - Calafell y dónde ver el partido en España.

En este sentido, el conjunto culé arribará a esta instancia luego de derrotar al Igualada Rigat HC (4-1) en la semifinal, de manera que busca lograr su primer título de la temporada.

En cambio, el Calafell logró la hazaña tras imponerse al Reus Deportiu (3-2) en la misma fase, asimismo bajo el anhelo de sumar el primer galardón de la actual campaña.

HORARIO DEL BARÇA - CALAFELL DE LA LLIGA CATALANA

El partido entre FC Barcelona y Calafell, correspondiente a la final de la Lliga Catalana, se disputa este domingo 14 de septiembre a las 12:15 horas (CET) de España.

DÓNDE VER EL BARÇA - CALAFELL DE LA LLIGA CATALANA

En España, el partido de la Lliga Catalana entre FC Barcelona y Calafell se podrá ver por TV a través de Esport3.

También puedes seguir el desempeño del Barça en la Lliga Catalana a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.