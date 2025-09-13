Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

HOCKEY

Barça - Calafell: Horario y dónde ver el partido de la final de la Lliga Catalana

A qué hora y dónde ver el Barça - Calafell de la Lliga Catalana

El Barcelona derrotó al Igualada para poder alcanzar la final de la competición

El Barcelona derrotó al Igualada para poder alcanzar la final de la competición / FC Barcelona

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

FC Barcelona y Calafell se enfrentan este domingo 14 de septiembre en la final de la Lliga Catalana. Te contamos a qué hora se juega el FC Barcelona - Calafell y dónde ver el partido en España.

En este sentido, el conjunto culé arribará a esta instancia luego de derrotar al Igualada Rigat HC (4-1) en la semifinal, de manera que busca lograr su primer título de la temporada.

La primera división de hockey tendrá nuevo nombre la próxima temporada

La primera división de hockey tendrá nuevo nombre la próxima temporada

En cambio, el Calafell logró la hazaña tras imponerse al Reus Deportiu (3-2) en la misma fase, asimismo bajo el anhelo de sumar el primer galardón de la actual campaña.

HORARIO DEL BARÇA - CALAFELL DE LA LLIGA CATALANA

El partido entre FC Barcelona y Calafell, correspondiente a la final de la Lliga Catalana, se disputa este domingo 14 de septiembre a las 12:15 horas (CET) de España.

DÓNDE VER EL BARÇA - CALAFELL DE LA LLIGA CATALANA

En España, el partido de la Lliga Catalana entre FC Barcelona y Calafell se podrá ver por TV a través de Esport3.

También puedes seguir el desempeño del Barça en la Lliga Catalana a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas