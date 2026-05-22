El Barça busca sentenciar la serie de cuartos en un escenario complicado

Después de una trabajada victoria en el Palau, el Barça afronta este sábado el segundo partido de cuartos de final del play-off de liga contra el Noia (12.30 horas). Un duelo en el que los azulgranas podrían dejar ya sentenciada esta eliminatoria que se disputa al mejor de tres partidos.

Un objetivo que no será fácil teniendo en cuenta que este segundo partido se disputa en el siempre complicado Ateneu de Sant Sadurní d'Anoia. De hecho, los de Carlos Cortijo ya superaron al Barça en su feudo en la liga regular, imponiéndose por 4-2 en el partido correspondiente a la 19ª jornada. Poco después volvieron a cruzarse, esta vez en los cuartos de la Copa del Rey en el que el conjunto cavista, que ejercía de anfitrión, cayó por 0-4 ante el Barça. Desde entonces, el equipo ha cerrado todos sus partidos con derrota.

Más allá de la importancia deportiva del choque, se espera lleno absoluto en la pista ya que podría tratarse del último partido del capitán del Noia, Aleix Esteller, quien dejará la disciplina del club después de 19 temporadas. Tras el partido, el propio Esteller, así como Pablo Nájera, Jan Curtiellas y el técnico Carlos Cortijo, quienes también ponen fin este curso a su etapa en el equipo, recibirán un homenaje por parte de la afición.

Objetivo claro

Pese a tratarse de una pista complicada, el Barça llega con el objetivo de solventar la eliminatoria por la vía rápida y pensar ya en las semifinales. "Este partido nos podría dar el pase a semifinales y eso es un premio muy grande que debemos intentar conseguir de todas las maneras. Deberemos competir muy bien para ganarlo, pero el equipo ha entrenado muy bien durante la semana y con esta intención vamos al Ateneu", apuntó el ténico en la previa.

"Vamos con muchas ganas y mucha concentración, queremos hacer un gran partido en el Ateneu. Sabemos que es muy complicado como ya vimos en liga y sabemos que tenemos que hacer un partido muy serio como el del otro día (en el Palau)", rubricó Marc Grau.

Para este encuentro Ricard Ares cuenta con toda la plantilla disponible a excepción de la duda de Sergi Llorca, quien estuvo ausente en el primer partido de la serie por una lesión en su hombro derecho.

Por el mismo lado del cuadro azulgrana, el Igualada Rigat podría dejar también sentenciada su serie si consigue una nueva victoria ante el Voltregà, después de imponerse en el primer partido en la tanda de penaltis. Por el otro lado, el Liceo parte con ventaja ante el Pons Lleida al que superó por 3-2 en Riazor, mientras que el Reus afronta el segundo encuentro ante el Calafell después de perder el primero en los despachos por alineación indebida.