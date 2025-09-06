El Barça busca la Final a Cuatro en el 'destierro'

La irregular pasada temporada se cobró al técnico David Cáceres como víctima pese a arrasar en las eliminatorias por el título de la OK Liga y no empezó bien, con una inexplicable derrota en la Lliga Catalana en la pista del Pons Lleida (5-4) tras encajar tres goles en los últimos dos minutos. Esa debacle impidió a los azulgranas acceder a la Final a Cuatro de la competición catalana.

Ricardo Ares no quiere sorpresas este domingo a las 12.00 horas frente al CH Caldes Recam Làser en un partido en que el Barça será local y no se disputará en un Palau Blaugrana que está de obras y que se 'estrenará' el miércoles con la visita de Osasuna Magna en la segunda jornada de la máxima categoría de fútbol sala.

El choque se disputará en el Poliesportiu Municipal Camp del Ferro en el barrio de Sant Andreu (al lado del Narcís Sala), un escenario en el que los blaugranas se entrenan a menudo como alternativa cuando el Blaugrana no está disponible. El técnico sigue teniendo las bajas de Sergi Llorca, Sergi Aragonès y Eloi Cervera, que este domingo han terminado cuartos con España en el Europeo.

El Barça depende de sí mismo para asegurar su presencia en la Final a Cuatro tras su victoria por 5-7 en una vibrante primera jornada en la pista del CP Voltregà, que venció en la segunda por 2-4 en la segunda al Caldes. Por tanto, el equipo de Ricardo Ares lograría su objetivo incluso perdiendo por un gol este domingo. Si pierden por dos, habría un triple empate a todo.

El Barça estaría en la F4 hasta perdiendo por un gol / FCB

Este Grupo 1 es el único en el que aún no está decidido el campeón. Ya han sellado su billete para la Final a Cuatro el Igualada Rigat, el Calafell y el Reus Deportiu, uno de los responsables de la eliminación barcelonista en la pasada fase de grupos de la Champions, la clave para la destitución de David Cáceres al final de la temporada.

Además de la clasificación, el objetivo a la espera de recuperar a los citados internacionales españoles es seguir creciendo como equipo. Eduard Candami sigue en el banquillo del Caldes, un equipo que ha realizado cuatro incorporaciones: el angoleño Humberto Mendes, Bernat Yeste, Xus Fernández (los tres del CP Vilafranca) y 'Gere' Rovira (CP Vic).

Ares recalcó que encaran el duelo con el objetivo de "competir para ganar y estar en las semifinales. Nos debe servir para seguir trabajando todos los objetivos que queremos. Nos encontraremos un equipo bien trabajado y con un modelo muy definido. Debemos fijarnos en nosotros mismos para que vaya teniendo sentido todo lo que queremos implantar".

Por su parte, Xavi Barroso afronta el duelo "con muchas ganas, una intensidad y ambición enormes, que es lo que debe caracterizarnos este año. Tenemos que seguir en esta línea que creo que nos traerá cosas muy buenas, pero lo tenemos que plasmar en la pista".