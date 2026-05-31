El Barça busca hacer bueno el factor pista y encarrilar las semifinales

Barça e Igualada, apenas 48 horas después de estrenar las semifinales, vuelven a enfrentarse este lunes en el Palau Blaugrana (19.00 horas) para el segundo 'round' de esta penúltima eliminatoria del play-off de la OK Liga. Un partido en el que los azulgranas podrían dejar ya encarrilada la serie al mejor de cinco, después de imponerse por 4-1 en el primero de los duelos.

Con un Ignacio Alabart inspirado, marcó dos goles y dio la asistencia del cuarto, el Barça solventó un compromiso complicado antes un Igualada que ha sido una de las revelaciones de la temporada. Unos y otros llegaban tras una intesa eliminatoria previa a tres partidos y el Palau puso de nuevo a prueba sus fuerzas. Los de Ricard Ares tiraron de oficio para encarrilar la victoria, con el gallego ejerciendo, como ya hiciera el curso pasado, de líder en este camino hacia el último título en juego de la temporada.

En este play-off, Alabart ya es el segundo máximo goleador, con cuatro dianas, solo por detrás del jugador del Liceo, Bruno Saavedra, que acumula seis. El conjunto gallego, líder de la fase regular, tiene encarrilada la serie ante el Calafell, tras imponerse en los dos primeros partidos en casa, ambos por un claro 4-1.

Punto clave

Según avanzó en la previa el técnico azulgrana, en el análisis de vídeo previo al choque, "buscaremos lo que nos ha ido bien para hacerles daño y ponerlos en dificultades". Para Ares, será clave afrontar la jornada sin perder la concentración y recordó que "es vital conseguir la victoria para certificar el 2-0 en la eliminatoria y hacer bueno el factor pista".

Alabart se expresó en la misma línea que Ares y apuntó que "el segundo punto es fundamental para afrontar la eliminatoria con cierta tranquilidad, sin relajarnos, pero teniendo claro que sería un resultado muy favorable para ir a Igualada a intentar cerrar la serie".

Tras los dos partidos en el feudo blaugrana, la eliminatoria se trasladará a Les Comes para el siguiente choque, el próximo viernes 5 de junio en horario a determinar. De ser necesario un cuarto, tendría también lugar en la pista del Igualada. En un hipotético quinto la eliminatoria regresaría al Palau.