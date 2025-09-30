El Barça busca ampliar su idilio en el Mundial de Clubes

A más de 12.000 kilómetros de Barcelona, el Barça busca a partir de este miércoles revalidar el título de la Copa Intercontinental, bautizada ahora como Mundial de Clubes. Veinte meses después de ese 19 de febrero de 2024, los azulgranas regresan al emblemático Aldo Cantoni, en la cuna del hockey argentino, San Juan.

Un escenario sobrecogedor, donde el público hace vibrar a los jugadores como en pocos sitios y en el que el Barça guarda un buen recuerdo. El pabellón argentino, con capacidad para más de 4.000 espectadores, ha acogido la competición en cuatro ocasiones y en dos de ellas los azulgranas han conseguido llevarse el título a casa. La última, la mencionada de 2024, la que suponía la sexta para la sección, tras un ejercicio de dominio para superar al Porto en la final (6-3). La primera vez en tierras argetinas, fue unos cursos antes, en 2018 y precisamente contra el miso rival. Tras una épica final contra el Porto, el Barça decidió la contienda con un gol en los últimos minutos de la prórroga (5-4).

Soy un privilegiado de poder estar en mi tierra, con mi club, con el Barça, y no hay nada más bonito y especial que poder jugar ahí

Uno de los hombres destacados en esa final de 2018 fue Pablo Álvarez que firmó tres de los cinco goles azulgranas, entre ellos el de la victoria, evitando la tanda de penaltis. "Es uno de los recuerdos más bonitos que tengo de mi carrera", decía en declaraciones difundidas por el club antes de emprender rumbo a Argentina. El argentino, nacido precisamente en San Juan, volvió el curso pasado a la disciplina azulgrana tras tres temporadas en Portugal y volverá a casa con el recuerdo de aquella final muy vivo y la meta clara.

"En el Barça siempre tenemos las expectativas muy altas. El objetivo es ganarlo todo. No será fácil, hay equipos portugueses y rivales muy fuertes de San Juan, pero haremos todo lo posible para llevar el título a casa", afirmó Álvarez. "Soy un privilegiado de poder estar en mi tierra, con mi club, con el Barça, y no hay nada más bonito y especial que poder jugar ahí", confesaba el azulgrana.

De aquel equipo que ganó en 2018, además de Álvarez, solo sigue en las filas azulgranas un Ignacio Alabart convertido ahora en el referentes del equipo y un veterano Sergi Fernández. También saben lo que es ganar ese título Xavi Barroso, Marc Grau, Sergi Llorca, Eloi Cervera y Carles Grau, presentes en la final de 2024.

En plena forma

Con el torneo celebrado en el mes de octubre, el Barça llega a la cita con poco ritmo de competición y apenas seis semanas de preparación a las órdenes del nuevo técnico. Por el momento, han disputado la Lliga Catalana, con derrota en la final ante el Calafell; la vctoria en la Supercopa de España y la primera jornada de liga contra el Igualada. De hecho, la plantilla apenas tuvo descanso tras ese partido disputado el pasado viernes, teniendo en cuenta que el sábado ponían rumbo a Madrid para volar desde allí a Argentina.

Pese a la fatiga por el viaje y el poco margen de preparación, Ares confirma en la forma en la que llega el equipo. "Desde el staff la preparación física ha sido impecable en esta sexta semana de trabajo. El equipo creo que está donde queríamos", afirmó en una entrevista a SPORT justo antes del inicio de la liga.

El trabajo previo está hecho, con unas sesiones previas de 'scouting' por parte del cuerpo técnico sobre los dos primeros rivales, Andes Talleres y Olimpia, los menos conocidos para los azulgranas. "Intentaremos que los jugadores tengan la información necesaria para afrontar estos partido y seguir nuestro camino y nuestra línea. Yo siempre les digo a los jugadores que nosotros siempre trabajamos sobre un 70% de nosotros un 30% del rival, pero sí es cierto que es importante también conocer a los rivales", indicó Ares.