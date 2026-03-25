El Barça, al asalto de la primera plaza en la WSE Champions

El Barça, tras quedar eliminado en las semifinales de la Copa del Rey, se pone este jueves el traje de Champions para visitar al Hockey Trissino en la penúltima jornada de la fase de grupos.

En un escenario completamente distinto al del curso pasado, los de Ricard Ares llegan a esta cita con la clasificación para la Final a 8 ya asegurada. Con 19 puntos, los azulgranas son segundos y están a solo dos puntos del líder, el Porto, que visita la pista del Reus Deportiu Brasilia, el tercero en liza en este grupo, con 13 puntos.

Una doble victoria catalana en la jornada daría por tanto el primer puesto del grupo al Barça y aseguraría prácticamente la tercera plaza al Reus, dejando al Trissino cuarto y último clasificado para la Final a 8. Todo, a falta de una jornada final en la que, curiosamente, se medirán Barça y Reus en el Palau (16 de abril, 20.30 horas).

A pasar página

Más allá de la posición, una victoria supondría para el equipo una alegría para olvidar el varapalo copero y afrontar el tramo final de la temporada con buenas sensaciones. "Estamos jodidos, pero tenemos la suerte de que mañana le podemos dar la vuelta y sacarnos esta espina de la Copa", decía el azulgrana Sergi Aragonès en la previa.

"Vamos a Italia con la intención de sumar los tres puntos y, según los resultados, podríamos incluso acabar líderes de grupo", apuntó el #26 antes de poner rumbo a Italia.

Ares, por su parte, reconoció que "no hemos cumplido el objetivo en la Copa", aunque apuntó que no realizaron un mal torneo aunque les penalizó la "falta de acierto". Cerrado ese capítulo, ahora toca "otra competición que tenemos muy bien encarrilada". "Estamos segundos pero queremos más, queremos luchar por el liderato del grupo", aseguró.

El de este jueves será el segundo duelo entre Barça y Trissino que, hasta esta edición de la WSE Champions, no se habían enfrentado nunca en competición oficial. El único precedente es, por tanto, el duelo en el Palau de la segunda jornada, en el que los italianos obligaron al Barça a ir siempre a remolque hasta el 4-4 final con el que se saldó ese partido.