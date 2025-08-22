El Barça de Ricardo Ares maravilla, sufre... y gana con un póker de Ferran Font

El 'estreno' del nuevo Barça de Ricardo Ares se saldó con una trabajada victoria por 5-7 en la pista del CP Voltregà Movento Stern en la primera jornada de la Lliga Catalana, torneo que sirve como aperitivo tradicional de cada temporada antes del inicio primero de la OK liga y después del gran reto de la WSE Champions League.

CP Voltregà Movento Stern - Barça (hockey patines, Lliga Catalana), 22/08/2025 LLIGA CATALANA VOL 5 7 BAR Alineaciones CP VOLTREGÀ MOVENTO STERN, 5 (3+2): Oriol Codony (p.), Xavi Armengol, Gerard Teixidó, Arnau Canal, Àlex Rodríguez (3, 1 f.d.) -cinco inicial-, Miquel Estrada (p.s.), Jordi Burgaya (2), Eric Vargas, Humbert Serra y Aleix Molas. BARÇA, 7 (4+3): Sergio Fernández (p.), Ignacio Alabart (1), Xavi Barroso (1), Ferran Font (4, 1 f.d.), Pablo Álvarez (1) -cinco inicial-, Marc Grau, Biel Nadal, Nil Torelló y Àlex Ortigosa.

La puesta en escena azulgrana fue inmejorable con tres goles en tres minutos, pese a que en una plantilla corta el técnico bilbaíno no puede contar con Sergi Llorca, Sergi Aragonès y el joven Eloi Cervera, los tres con España en la preparación del Europeo. Completaron la convocatoria los canteranos Biel Nadal, Nil Torelló y Àlex Ortigosa.

El teórico gran referente azulgrana para esta temporada, Ignacio Alabart, asistió a Ferran Font para que abriese el marcador a los 65 segundos, Xavi Barroso firmó el 0-2 con un potente disparo y el ex del Sporting anotó el segundo de su cuenta de falta directa tras la azul a Gerard Teixidó (0-3).

El tiempo muerto inmediato de Ferran López despertó a un conjunto osonense desbordado por la rapidez visitante y, poco a poco, el partido se fue equilibrando. Sin embargo, el Barça seguía jugando mejor y el veterano argentino Pablo Álvarez anotó el 0-4 al borde del 18' con uno de sus habituales remates en boca de gol.

El Barça salió lanzado en su primer partido oficial / FCB

El Barça se relajó y el empuje local apretó mucho el partido con tres tantos en 195 segundos, casi más rápidos que los tres primeros visitantes. Jordi Burgaya abrió el camino hacia la remontada y un excelente Àlex Rodríguez le tomó el relevo con dos goles para llevar el partido al descanso con 3-4 tras la azul a Alabart.

La segunda parte estuvo marcada por las alternativas, con el CP Voltregà remando a contracorriente para terminar cayendo con todos los honores. El renovado Alabart (hasta 2029) regresó lanzado a la pista del 'Oliveras de la Riva' con un disparo al poste en el 26' y un golazo dos minutos después, el 3-5.

Compartiendo protagonismo con Ferran Font, Àlex Rodríguez volvió a ver puerta (4-5, min. 33) y después una azul que no supo aprovechar el vigente campeón de la OK Liga en su lucha por recuperar un título que se le resiste desde 2022. Tras un paradón de Estrada, la décima falta local derivó en el tercer gol de Font (4-6), esta vez a bola parada.

No se rindieron los locales y Jordi Burgaya marcó el 5-6 a 1:20 del final. El Voltregà decidió quemar sus naves con cinco jugadores de pista y Ferran Font completó su exhibición realizadora a puerta vacía con el 5-7. En resumen, mucha 'pegada' y desajustes que habrá que ir corrigiendo. El próximo compromiso, el 7-S en el Palau ante el Caldes.