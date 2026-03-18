El Barça afronta la Copa de la revancha

El Ateneu Agrícola de Sant Sadurní d'Anoia acoge desde este jueves y hasta el domingo la Copa del Rey de Hockey con ocho equipos en busca del título. Un escenario emblemático y siempre complicado para los visitantes en el que el Noia Freixenet, anfitrión del torneo, espera repetir la sorpresa del curso pasado.

Entonces, los de Carlos Cortijo eliminaron en los cuartos al gran favorito, el Barça, entrenado en ese momento por David Cáceres. Curiosamente, este mismo enfrentamientos se dará en este 2026 en la misma ronda con los azulgranas en busca de recuperar el cetro copero que han ganado en siete de las últimas nueve ediciones.

Los de Ricard Ares llegan a la cita con dudas, tras una temporada menos plácida en la OK Liga y un empate en la última jornada contra el Pons Lleida. Por otro lado, tienen ya en el bolsillo la clasificación para la Final 8 de la WSE Champions, uno de los grandes objetivos del curso, tras la temprana eliminación del curso pasado que llegó poco antes del torneo copero.

"El equipo llega con ilusión por todos lados, sabemos que será duro, ellos tienen su afición de lado, pero nuestra ilusión y las ganas deben prevalecer", explicó el técnico azulgrana, Ricard Ares. "Llegamos bien, estamos todos, desde hace muchos meses que no teníamos el equipo al completo y esperamos que entre todos mañana hagamos un buen partido y podamos ganar", apuntó.

El último precedente entre ambos deja entrever la dificultad del rival, con el 4-2 en la jornada 19 de la OK Liga en el Ateneu.

Barça y Noia disputarán el tercero de los duelos de cuartos (20.45H), enmarcados por el mismo lado que el Calafell y el Reus, vigente campeón de la Copa, que abrirán la competición (18.15H). Por el otro lado se medirán Igualadá y Voltregà (19.00H) y Liceo y PAS Alcoi (21.30H).

Copa especial

La Copa del Rey supone para el Barça la oportunidad de sumar un nuevo título este curso tras proclamarse campeón de la Supercopa de España. Una recompensa que la plantilla quiera ofrecer a dos jugadores emblemáticos como Pablo Álvarez y Sergi Fernández que dejan el club a final de este curso.

"Sería una ilusión especial y este plus más para que puedan irse de la mejor manera posible, igual que han dado siempre todo para el club, pues también poder darles esta despedida que creo que merecen", decía Eloi Cervera en una entrevista reciente a SPORT.

Cuadro de la Copa del Rey / FCB

Para el propio Pablo Álvarez, que además colgará el stick a final de esta campaña, el objetivo es ampliar su palmarés antes de cerrar su carrera deportiva y esta Copa será "muy especial porque no solo será la última que jugaré con el Barça, sino también la última de mi carrera como jugador profesional".