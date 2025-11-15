El Barça afronta otro test de nivel en la previa de la Champions

El Barça busca este domingo el asalto al liderato en solitario de la OK Liga con una visita al Pons Lleida (16.10 horas). Los de Ricard Ares llegan a la novena jornada como segundos clasificados con 19 puntos, los mismos que el líder, un sorprendente Igualada Rigat.

Desde la derrota contra el Liceo en la cuarta jornada los azulgranas han sumado todos sus partidos por victorias a excepción del empate contra el Voltregà (4-4) en la séptima fecha liguera, un tropiezo que llegó en la antesala del debut en la WSE Champions contra el Reus. En la jornada intersemanal, los azulgranas arrollaron al CH Caldes Recam Làser y esperan repetir victoria con vistas a afrontar con buenas sensaciones el segundo encuentro de la competición continental el jueves en el Palau contra el Hockey Trissino (20.30 horas).

Los ilerdenses, por su parte, rompieron el miércoles su racha de tres partidos sin conocer la derrota tras caer en la pista del Adiss Hockey Rivas (3-2), pero se presentan como un rival complicado, situados en la sexta posición de la tabla tras un buen inicio de campaña. "El Pons Lleida tiene individualidades buenas, con mecanismos de ataque claros y deberemos afrontar el partido con la máxima concentración para llevarnos los tres puntos", avanzó Ricard Ares en la previa del encuentro.

Para Eloi Cervera, uno de los jugadores más en forma del campeonato, el objetivo en la pista ilerdense está claro. "Llevamos unas semanas trabajando de una forma muy buena y muy intensa, queremos seguir así, consolidarlo con el partido contra el Lleida e iremos a por todas para sacar los tres puntos", apuntó en declaraciones a los medios oficiales del club.

Ojeda, el gran arma ilerdense

En las filas del conjunto que dirige Edu Amat se encuentra precisamente el máximo goleador del campeonato, Nico Ojeda, el joven azulgrana que milita en el Pons Lleida en calidad de cedido. El jugador argentino, fichado este verano por el Barça hasta 2029, acumula ya nueve dianas, las mismas que Gonzalo Pérez, del PAS Alcoi.

El Barça ficha al argentino Nico Ojeda hasta 2029 / @FCB

Ojeda se formó en el Club Petroleros YPF y destacó con el Médano de Oro, de la localidad de San Juan, cuna del hockey patines y ciudad también de nacimiento del azulgrana Pablo Álvarez. En la temporada 2023 fichó por el Pons Lleida procedente del Valdagno italiano y en su segundo curso en la OK Liga cerró la temporada con 34 goles.

Ares cuenta con toda la plantilla disponible para este partido a excepción de Marc Grau, que continúa con su proceso de recuperación tras la operación de un dedo de la mano. El jugador del filial Biel Nadal, quien debutó el pasado miércoles en el Palau, podría volver a a la lista para completar la convocatoria.