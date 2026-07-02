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El Barça acuerda la rescisión de contrato de Ferran Font

El FC Barcelona expresó públicamente su "agradecimiento al jugador" y le deseó "mucha suerte y logros en el futuro"

Ferran Font se marcha del Barça

Ferran Font se marcha del Barça / Gorka Urresola Elvira

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El FC Barcelona anunció este jueves un acuerdo para la rescisión del contrato de Ferran Font, que concluirá su etapa como azulgrana antes del 30 de junio de 2027 que estipulaba su vínculo contractual.

"El club quiere expresar públicamente su agradecimiento a Ferran Font por su compromiso y le desea mucha suerte y logros en el futuro, tanto a nivel personal como profesional", escribió la entidad azulgrana en un comunicado.

"Ferran Font llegó al club en el verano de 2024 procedente del Sporting CP. El delantero ha disputado un total de 103 partidos en dos temporadas vistiendo la camiseta del Barça. El de Osona finaliza su etapa de azulgrana con un balance de dos Supercopas (2024, 2025) y una OK Liga (2025)", concluye el texto.

Font, de 29 años, finalizó la temporada regular de la OK Liga como máximo goleador de la plantilla con 20 goles en 25 partidos. Un balance al que sumar otras cuatro dianas en los ocho partidos del play-off y los 5 en 13 partidos en la WSE Champions.

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La decisión del Barça de prescindir de Font viene dada para dar paso a tres nuevas incorporaciones, como es el caso de Nico Ojeda, que formará parte de la plantilla 26-27. Aún deben hacerse oficial los fichajes de Davide Gavioli y Martí Casas.

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