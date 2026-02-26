El 'baby' Barça conquista Francia y sella la clasificación en Champions

Un año después de caer eliminado en la Champions, el Barça volvió al mismo escenario donde cerró su participación el curso pasado para certificar de forma matemática su acceso a la Final 8 de la WSE Champions. Los de Ricard Ares se impusieron a un St. Omer que mostró su mejor versión en casa. No fue suficiente para frenar a un Àlex Ortigosa que celebró su estreno en la competición continental con un doblete que encarriló la victoria azulgrana (2-3).

St. Omer - Barça (WSE Champions 26-02-2026) WSE Champions SCR 1 3 BAR Alineaciones St. Omer Pedro Chambel, Leo Savreux, Max Thiel, Fabien Barengo y Thibault Colin - cinco inicial - Mantiñan, Lampasona, Roc Llisa, Mir. Barça Sergi Fernández, Ignacio Alabart, Ferran Font, Xavi Barroso, Marc Grau - cinco inicial- Alex Ortigosa, Biel Nadal, Sergi Llorca, Eloi Cervera y Carles Grau.

Un triunfo y tres puntos con los que el Barça cumplió el que como explicó el tecnico azulgrana en la previa, era el "objetivo primordial" de este curso, superar la fase de grupos. Por delante quedarán tres jornadas para intentar asaltar la primera plaza que ocupa actualmente el Porto.

Las bajas por lesión de Pablo Álvarez y Sergi Aragonès obligaron a Ares a alinear una vez más esta temporada a dos piezas de la cantera. Biel Nadal y el propio Ortigosa fueron incluidos en la convocatoria y demostraron que el Barça tiene el futuro asegurado.

Tras la derrota ante el Porto en el Palau de la última jornada, el duelo en suelo francés debía ser plácido y controlado ante el colista del grupo A, pero arrancó en contra para el Barça. Tras unos primeros minutos intensos de ida y vuelta, el St. Omer consiguió abrir el marcador tras una recuperación en su área de Barengo. El #34 lanzó un pase largo que Leo Savreux acompañó al fondo de las mallas.

La reacción del Barça no se hizo esperar y en unos pocos minutos Eloi Cervera equilibraba de nuevo el marcador. Casi a renglón seguido, Àlex Ortigosa, en su debut como azulgrana en la Champions, hacía el segundo tras asistencia de Marc Grau. El joven jugador de 19 años había debutado con el primer equipo en la jornada 26 de la OK Liga de la temporada 24/25 y no desaprovechó su estreno en la competición continental. Con ese escaso margen, el duelo se fue al descanso.

Trabajo, trabajo, trabajo

Tras el paso por vestuarios, el combinado local mantuvo su presión en defensa, complicando el habitual ritmo rápido del Barça y sus opciones de cara a portería. En este contexto apenas hubo llegadas de peligro por ninguna de las dos partes, más allá de un par de aproximaciones de Llorca. Aun así, eran los de Ricard Ares los que llevaban el peso del partido, dominando la posesión.

Fue de nuevo el joven Àlex Ortigosa el encargado de desbloquear la situación. El #8 azulgrana se libró de su defensor en el área y recibió una asistencia de Alabart que empujó al fondo de la red para batir a Chambel. Los franceses dispusieron aun de una última ocasión aunque el marcador ya no se movió.

El Reus se acerca a la Final 8

En otro de los partidos del grupo A, Igualada Rigat y Reus Deportiu Virginias sellaron un empate sin goles (0-0). Un resultado que deja al conjunto tarraconense con 10 puntos, muy cerca de clasificarse para la Final 8 como cuarto. Los de Marc Muntané, por su parte, con solo cuatro unidades en su casillero, se quedan quintos en la tabla, solo por delante del St. Omer.