Un año después: mismo escenario, diferente objetivo para el Barça en la Champions

Hace casi un año, el 27 de febrero de 2025, el Barça cerraba su participación en la WSE Champions 2024/2025 con un intrascendente duelo ante el St. Omer francés. Unos y otros llegaban a ese partido ya eliminados y la victoria del Barça de David Cáceres (3-4) en la pista gala no tuvo valor alguno.

Casi 365 días después, el duelo vuelve a repetirse aunque la situación es completamente diferente. La victoria que el curso pasado no valió de nada a efectos clasificatorios, esta temporada puede ser decisiva. Con Ricard Ares en el banquillo, el Barça afronta este encuentro bien situado en la segunda posición, con 13 puntos, a dos del líder, el Porto, y empatado con el tercero, el Hockey Trissino, a falta de cuatro jornadas para el final de la fase de grupos.

Los cuatro primeros de cada uno de los dos grupos pasan ronda y con Igualada y St Omer casi descartados, con 3 y 0 puntos, respectivamente, el Barça sumaría tres unidades suficientes para dejar sellado matemáticamente su paso a la Final a 8 que se disputará del 6 al 10 de mayo.

Temporada atípica

El Barça se presenta en la pista del campeón francés como favorito pero Ferran Font ya advirtió en la previa que en casa el St. Omer "se hace fuerte" y que "la clasificación es engañosa porque siempre son competivos".

Además el encuentro llega tras una dolorosa derrota en OK Liga contra el Noia (4-2) que descuelga a los azulgranas del liderato, con un Liceo lanzado. Los de Ares acumulan en lo que va de curso cuatro derrotas, tres más que en todo el curso pasado, en el que solo perdieron en una ocasión en la fase regular.

Un dato que aparcarán la plantilla para afrontar el compromiso europeo. "Cambiamos de competición. Es la Champions, que a todos nos ilusiona y la estamos jugando muy bien. Además se podría garantizar la clasificación matemática que era uno de los objetivos primordiales y por tanto estamos con muchas ganas para jugar este partido, nos hemos preparado bien para volver con una victoria", explicó el técnico azulgrana.

Sergi Aragonès y Pablo Álvarez, que continúan en su proceso de recuperación de sus diferentes lesiones, se mantienen fuera de la convocatoria que completarán dos jugadores del filial como viene siendo habitual durante el curso.