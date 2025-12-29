El histórico timo de Piqué al barcelonismo

Han pasado los años, pero la imagen sigue siendo una de las más icónicas de la historia reciente del FC Barcelona. El 23 de julio de 2017, Gerard Piqué publicaba una foto junto a Neymar en redes sociales con un mensaje que dio la vuelta al mundo: “Se queda”. Hoy sabemos que no solo no se quedaba y se marchaba al Paris Saint-Germain, sino que el desenlace estaba ya escrito.

Ese día, ante los rumores de una posible marcha del brasileño, el barcelonismo respiró aliviado tras 'el mensaje' del central en sus redes sociales. Pero días después, el PSG pagó los 222 millones de euros de la cláusula y Neymar se marchó.

Años más tarde, Denis Suárez ha explicado en Post United lo que se escondía realmente detrás de aquella publicación, desmontando definitivamente uno de los episodios más surrealistas del barcelonismo reciente.

“En la foto del ‘se queda’ ya sabíamos que Neymar estaba fuera. Le empezamos a decir a Piqué que no había huevos a subirla… y la colgó”, recordó el actual centrocampista del Alavés.

Una frase que confirma lo que muchos intuían con el paso del tiempo: el vestuario ya asumía que Neymar no seguiría en el Barça cuando Piqué publicó la famosa imagen. Todo fue al final, una broma entre unos jugadores que ya sabían que perdían a una de sus estrellas ese mismo verano.

Denis Suárez con la MSN / SPORT

La foto se tomó en Miami, en pleno verano de rumores, reuniones y nerviosismo en el club. El “se queda” duró lo que tardó el fútbol en imponer su realidad. Apenas unos días después, Neymar se convirtió en el fichaje más caro de la historia y el Barça perdió la primera pieza de la MSN.

La marcha de Neymar supuso un cambio radical en el Barça. Los 222 millones de euros no fueron invertidos de manera inteligente y los culés terminaron gastando dinero en fichajes multimillonarios que no funcionaron y en renovaciones demasiado abultadas para jugadores veteranos para que no se repitiese el episodio de Neymar.

Ese 'se queda' alivió momentáneamente a muchos culés. El brasileño era uno de los jugadores más queridos por parte de la afición, pero ese 'mensaje' de Piqué no era real.