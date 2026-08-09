Un histórico del Liverpool destroza a Araujo: "Es una mezcla de lo mejor y lo peor"

Ronald Araújo todavía no ha empezado su nueva aventura en el Liverpool y su fichaje ya genera debate en Inglaterra. Jamie Carragher, una de las grandes leyendas del conjunto de Anfield y ahora uno de los analistas más influyentes del fútbol inglés, ha diseccionado la incorporación del central uruguayo y ha dejado claras sus dudas.

Carragher reconoce que la operación tiene argumentos deportivos y económicos para entenderse, especialmente por las necesidades defensivas del Liverpool.

“Mira, es una mezcla de lo mejor y lo peor, ¿no?”, comenzó explicando el excentral.

La situación de la plantilla obliga al Liverpool a reforzar una defensa muy castigada. La marcha de Konaté y los problemas físicos en esa zona han dejado a Virgil van Dijk como el único central sénior plenamente disponible, por lo que Araújo llega para cubrir una necesidad evidente.

Y Carragher no discute las cualidades del uruguayo.

“Araújo es una bestia física, agresivo, puede jugar de central o de lateral derecho y tiene experiencia de primer nivel. Ha sido capitán del Barcelona, ha jugado partidos grandes”, destacó.

El antiguo internacional inglés también considera acertada la fórmula escogida para incorporarlo. Una cesión reduce notablemente el riesgo para el Liverpool: podrá comprobar durante una temporada cómo responde Araújo al ritmo de la Premier League y a las exigencias de Iraola antes de plantearse una apuesta definitiva.

“Un préstamo es de bajo riesgo. Lo pruebas un año, ves si se adapta con Iraola y, si funciona, lo compras. Esa parte tiene sentido. Llena un hueco sin reventar el presupuesto”, señaló.

Hasta ahí, las buenas noticias.

Porque cuando Carragher entra a analizar al futbolista aparecen todas sus reservas.

“Defender se trata de tomar decisiones”

El histórico del Liverpool cree que el principal problema de Araújo no está en sus condiciones físicas, sino en determinados aspectos tácticos y mentales de su juego.

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“La pasión está genial, se lanza a las entradas, pero defender a este nivel se trata de decisiones, concentración y leer el juego”, explicó.

Es precisamente ahí donde considera que el uruguayo ha mostrado demasiadas fisuras durante sus últimas temporadas en Barcelona.

“Demasiado a menudo contra equipos de élite se desconecta, regala penaltis tontos o se va expulsado. La Premier League es implacable; un despiste y te castigan”, advirtió Carragher.

El recuerdo de algunas grandes noches europeas juega en contra del central. Su expulsión frente al PSG en los cuartos de final de la Champions de 2024 se convirtió en uno de los momentos más dolorosos de su etapa en el Barça. Carragher también pone el foco en otros partidos de máxima exigencia en los que considera que Araújo acabó perjudicando al equipo.

Son errores que, en opinión del exdefensa, hacen difícil saber qué versión encontrará el Liverpool.

“Ha tenido problemas de consistencia y disciplina, y su forma ha bajado”, insistió.

Pretemporada Barça. fermin lopez . . ronald araujo . hector fort . alejandro balde. barça. pretemporada 2026/2027 . stage . inglaterra . entrenos. entreno 2026/2027. Saint George's Park / MARC GRAUPERA / FC BARCELONA / SPO

Cubarsí, otro motivo para las dudas

Carragher también mira hacia Barcelona para explicar su escepticismo.

Araújo ha perdido peso dentro de la jerarquía defensiva azulgrana en las últimas temporadas y la irrupción de Pau Cubarsí ha sido determinante. El canterano se ganó rápidamente la confianza del cuerpo técnico hasta situarse por delante del uruguayo en muchos de los partidos importantes.

Carragher ya había sido mucho más contundente al valorar ese escenario: “El Liverpool debería haber ido a por un central con más experiencia en lugar de optar por un jugador que siempre ha sido suplente de un Pau Cubarsí de 19 años”.

Y ahora vuelve sobre esa idea.

“Llegar aquí cedido después de que le digan que no es titular en el Barça… parece un poco reactivo en lugar de un fichaje estrella”, asegura.

El exjugador preferiría una apuesta más estructural: “Me gustaría más una solución permanente que encaje en el sistema a largo plazo”.

Araujo fue expulsado por una entrada a destiempo sobre Cucurella / EFE

Araújo tendrá que convencerle

Carragher, en cualquier caso, tampoco sentencia al uruguayo antes de verle competir en Inglaterra.

Reconoce que físicamente posee características que pueden adaptarse perfectamente a la Premier y que el formato de la operación protege al Liverpool en caso de que el rendimiento no sea el esperado.

Pero su conclusión refleja perfectamente las dudas que despierta el fichaje.

“Veámoslo jugar primero, pero no me estoy emocionando todavía”.

Araújo llega a Anfield con una oportunidad enorme para recuperar el protagonismo perdido en Barcelona. Tendrá físico, velocidad, agresividad y experiencia para intentarlo.

Pero para convencer a Carragher —y probablemente a una parte de Anfield— tendrá que demostrar algo más importante: que puede eliminar de su juego esas desconexiones que le han penalizado en algunos de los partidos más importantes de su carrera.