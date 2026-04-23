El historial de las lesiones de Lamine Yamal: máxima exigencia con 18 años

El Spotify Camp Nou se quedó helado cuando la celebración del gol que daría el triunfo al Barça sobre el Celta se convirtió en una consulta médica de urgencia. Lamine Yamal apenas pudo celebrar su 24 diana de la temporada y se tuvo que retirar del terreno de juego, en principio por lo que resta de la temporada de clubes y pendiente de su participación en el Mundial de 2026. Su lesión se unió al susto por el contratiempo de Joao Cancelo y al grave percance de salud que sufrió un aficionado en la grada.

Lamine Yamal, que se ha sometido este jueves a pruebas médicas, sufre una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda que deja en el dique seco al joven talento de Rocafonda tras una temporada en la que ha tenido que superar diferentes problemas musculares.

Se trata de la octava lesión de Lamine Yamal en su brillante pero todavía corta carrera en la élite del fútbol con el Barça y la Selección. Aunque no todas han tenido la misma importancia y de hecho, la actual podría ser de las más importantes hasta la fecha, sobre todo por el número de partidos en los que estará de baja. Eso sí, el Mundial 2026 no peligra para él.

El primer contratiempo de consideración que padeció Lamine con el primer equipo se produjo en el Granada-Barça de LaLiga 2023/24 (2-2). El canterano padecía unas molestias en uno de los músculos de la cadera, el psoas ilíaco de la pierna izquierda. El delantero causó baja con España para los partidos frente a Escocia y Noruega. El resto de problemas físicos no tuvieron relevancia, entre ellos un golpe, y Yamal acabó disputando 50 de los 53 partidos oficiales del Barça (2.957 minutos) en esa campaña, 7 goles y 9 asistencias, además de 10 encuentros con la Selección (1 gol y 8 asistencias), 7 de ellos en la Eurocopa 2024 en la que levantó el título con la Roja. En total estuvo 14 días de baja.

Castigado en el tobillo

En la temporada 2024/25 el crecimiento personal y futbolístico del delantero catalán fue exponencial. El azulgrana jugó 55 partidos de 60 partidos posibles con el Barça (4.553 minutos) aportando 18 goles y 25 asistencias. Con España disputó 7 de 10 partidos (3 goles y 1 asistencia) y causó baja en total, durante 50 días.

La primera ausencia del delantero del Barça llegó en el mes de octubre a causa de una sobrecarga muscular. Tras el partido de LaLiga frente al Valladolid, Lamine acudió a la llamada de Luis de la Fuente pese a estas molestias físicas. Jugó frente a Dinamarca, pero fue liberado para el segundo duelo frente a Serbia por esta sobrecarga muscular y se generó tensión entre la Federación y el Barça.

Los principales problemas físicos de Yamal en este curso se produjeron en el tobillo derecho. El primer contratiempo llegó tras recibir un golpe durante el partido de la Champions contra el Estrella Roja (2-5). "Tiene una lesión de grado 1 de la sindesmosis del tobillo derecho", dictaba el parte médico.

El futbolista se cayó de la lista para el encuentro del Barça en Anoeta pese a que se había desplazado a Donosti y tampoco participaría con la Selección frente a Dinamarca y Suiza ni contra el Celta en LaLiga y el Brest en la Champions.

Pese a este tiempo en el dique seco, Lamine no solucionó del todo sus problemas en esta articulación pues sufrió una lesión de grado 1 en la sindesmosis del tobillo derecho (ligamento intertibio-peroneo anterior) tras recibir una dura entrada en el duelo liguero frente al CD Leganés el 15 de diciembre de 2024.

Los problemas de pubalgia

En la temporada 2025/26 Lamine Yamal acumula cuatro periodos de baja, todos ellos motivados por problemas musculares que evidencian la enorme exigencia física que soporta el de Rocafonda a sus 18 años. Pese a todo, con el Barça ha jugado 45 de 51 partidos (3.702 minutos, 24 goles y 18 asistencias) y 2 de 6 encuentros con España (260 minutos, 3 asistencias).

El primer contratiempo llegó a principios del curso, cuando Lamine Yamal no participó en el entrenamiento del 13 de septiembre de 2025 previo al Barça-Valencia de LaLiga por unas molestias en el pubis. Hansi Flick estalló en la rueda de prensa y señaló a Luis de la Fuente por forzar al delantero blaugrana ya que jugó infiltrado. "Esto no es cuidar a los jugadores", afirmó el alemán.

Los problemas en la zona inguinal persistieron y Flick tampoco pudo contar con Yamal para el debut en la Champions frente al Newcastle ni en los partidos de LaLiga ante el Getafe y el Oviedo.Tras una nueva recaída, Lamine tampoco jugó contra el Sevilla en LaLiga y estuvo ausente en el parón de selecciones de octubre.

El segundo capítulo del enfrentamiento Barça-Federación en torno a Lamine Yamal llegó en el siguiente parón de selecciones de noviembre. El jugador fue desconvocado para los partidos ante Georgia y Turquía después de que el Barça le aplicara un tratamiento para paliar la pubalgia. Los servicios médicos del club autorizaron un tratamiento específico de radiofrecuencia antes de que Lamine viajara a Madrid.

El genio de Rocafonda parecía haber dejado atrás sus problemas físicos y se encontraba en un espectacular momento de juego cuando de la forma más inesperada ha llegado la lesión muscularen los isquiotibiales que ha truncado su final de temporada con el Barça y pone en peligro su participación con España en el Mundial 2026.