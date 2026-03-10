La historia secreta de la foto de Karembeu con la camiseta del Barça que hizo enloquecer al madridismo

Christian Karembeu (55 años, Lifou, Nueva Caledonia) fue un centrocampista francés que, como pasaba en los noventa y todavía hoy, por el hecho de ser negro y peinar rastas, se le atribuía automáticamente una manera de estar en un campo de fútbol que consistía únicamente en correr sin parar y hacer el trabajo que otros jugadores, más sofisticados, no estaban dispuestos a hacer.

Por supuesto que aquello era una racistada y el tipo de simplificación que demuestra que los hombres, al mirar el fútbol, vuelven a ser niños con un cerebro poco desarrollado. Pero Karembeu, en efecto, era un mediocampista con los pies de madera; y eso no habría cambiado demasiado si —pongamos por caso— hubiera nacido blanco y con segunda residencia en Cadaqués.

A pesar de estas limitaciones, Karembeu marcó goles de esos que cambian temporadas y consiguió un palmarés increíble que incluye un Mundial, una Eurocopa y dos Champions. Pero, sobre todo, protagonizó el culebrón más surrealista de la historia entre Barça y Madrid por un fichaje en plena Ley Bosman. Como pasa siempre con los triángulos amorosos, el juego a dos bandas de Karembeu lo hizo irresistible y pronto se convirtió en una obsesión.

"La oferta del Barça es mejor"

El francés, que era la pareja de Adriana Sklenarikova, imagen de la marca Wonderbra, un día guiñaba el ojo al Barça y al siguiente le reía las gracias al Madrid. Una dinámica que, ahora que se habla tanto de relaciones tóxicas, haría fortuna y que tuvo un capítulo histórico con una portada de SPORT.

Karembeu se dejó querer por el Barça / SPORT

Karembeu aparecía con la camiseta del Barça y unas declaraciones que pusieron calientes a los culés y sacaron de quicio al madridismo. La primera era una frase sencilla y directa: “La oferta del Barça es mejor que la del Madrid”. La segunda, en cambio, era más exótica, porque implicaba imitar al único mediapunta del mundo que en lugar de mirar hacia adelante daba un pase hacia atrás: “Me gustaría suplir a Bakero”.

Como buen seductor, ya en páginas interiores, dejaba entrever un mundo interior convulso: “mi espíritu està al cinquenta por ciento entre los dos clubs”.

La locura de la portada fue tan bestia que al día siguiente Karembeu desapareció y terminamos en casa de Verón para intentar encontrarlo Mercè Bayén — Periodista

Aquella portada hizo colapsar al madridismo. “Recuerdo llegar al colegio y ver aquella foto en el quiosco. En la comida casi no probé nada. Mi madre me preguntó qué me pasaba. Y le dije: ‘Karembeu ha aparecido con una camiseta del Barça’. No olvidaré su cara de: ‘igual tengo un hijo más idiota de lo que pensaba’”, apunta el periodista Javier Aznar, una de las voces del podcast ‘Calma, es fútbol’.

Los culpables de la portada: una mariscada muy provechosa

Los culpables de que aquella portada fuera posible fueron la periodista Mercè Bayén y el fotógrafo Zoltan Czibor. En medio del serial fueron a Génova a la aventura para intentar hablar directamente con el futbolista que, entonces, jugaba en la Sampdoria. Lo hicieron con una camiseta del Barça, un clásico de la época, y se encontraron a un Karembeu abierto a seguir estirando el juego.

“Fuimos al entrenamiento arriba de la montaña y no nos dejaron acceder. Había un camino desde donde los veíamos de lejos, pero no nos dejaron hacer fotos. Pero los jugadores vinieron y él mismo se acercó a nosotros”, recuerda.

“Cuando nos dijo que iba a comer con unos amigos, Czibor, que habla italiano porque de pequeño vivió en Roma, le respondió: ‘Insieme’, que quiere decir juntos, y así fue como nos encontramos haciendo una mariscada con Karembeu y la Brujita Verón”.

Bayén recuerda sobre todo la amabilidad de Karembeu: “Me pareció un tío guapo con pose de galán. Además, no pagamos nada. Charlamos de Maradona y de cómo haríamos lo de la camiseta. Nos dijo que le gustaría llevar el dorsal 14 de Cruyff si fichaba por el Barça y la única condición que nos puso fue que no le hiciéramos ninguna foto mientras se la ponía”.

Karembeu quería cubrirse las espaldas: Si acababa en el Madrid, siempre podría decir que todo había sido un montaje. "Cuando el fichaje se confirmó, creo que incluso pidió disculpas".

Karembeu, durante la comida con los enviados de SPORT / SPORT

Su fichaje por el Madrid todavía tardaría en ser oficial y, una vez salió la portada de SPORT, “el sidral fue tan bestia” que Karembeu desapareció. Al día siguiente ya había medios de Madrid desplazados con las mismas intenciones.

Bayén y Czibor, que pasaron varias semanas fuera de la redacción —Florencia-Milán-Génova-París—, tampoco lo encontraban y fueron a preguntar a la casa de Verón. Allí solo estaba el padre del futbolista argentino y, sin rastro de Karembeu, hicieron las maletas rumbo a París para buscar al representante del futbolista sin mucha fortuna.

“Fueron dos o tres semanas con aviones arriba y abajo, fue una locura, pero hicimos buen equipo y conseguimos una portada que todavía se recuerda”, señala Czibor, el autor de las fotos.

La portada salió el viernes 25 de octubre de 1996 y Karembeu se incorporó al Madrid en el mercado de invierno de 1997, donde se le recuerda sobre todo por ser uno de los héroes inesperados de la Séptima. Criado en una familia de 14 hermanos, Christian no era Christian en Nueva Caledonia. Era ‘Lali’, que significa fuego, y no se recuerda un fichaje que despertara tantas pasiones como este centrocampista hijo de un profesor que no quería que fuera futbolista.