La historia del 'Queso Mecánico', cuando el Albacete se codeaba con los grandes de Primera: "¡Europa, prepárate!"

A comienzos de la década de los noventa, un equipo acaparó buena parte de los focos del fútbol español: la suya fue una historia efímera, pero muy intensa, que arrancó a lo grande, con dos ascensos seguidos, de Segunda B (actual Primera RFEF) a Segunda, y de Segunda a Primera. El Albacete nunca había estado en la máxima categoría, pero llegaba dispuesto a quedarse. Y a plantar cara a los más grandes.

Todo empieza en la temporada 1989-90: el Albacete asciende a Segunda división. Lo que parecía el techo histórico de un equipo acostumbrado al fútbol regional fue, en realidad, un simple prólogo. Ya se hablaba por entonces de su entrenador, Benito Floro, nacido en Gijón pero criado en Valencia, con aspecto de profesor serio.

Sin embargo, ese aspecto teóricamente anodino escondía un entrenador de primer nivel: un adelantado a su tiempo, según muchos analistas, porque entre otras decisiones, apostó por contratar a un psicólogo, algo absolutamente revolucionario en el fútbol español de los noventa.

Un sobrenombre de inspiración neerlandesa

Con un fútbol dinámico, técnico, innovador y que conectó de inmediato con la grada, el Albacete sedujo en su primera temporada en Primera. Se ganó un sobrenombre que ha cuajado en el tiempo, el 'Queso Mecánico', guiño a la Holanda de 1974 liderada por Johan Cruyff.

Era un vestuario con hambre y talento: solidaridad defensiva, mecanismos repetidos hasta la precisión y, cuando tocaba atacar, una alegría que no era habitual en un recién llegado a Primera.

Algunos de esos nombres siguen presentes en el imaginario colectivo del aficionado español: Zalazar, el buque insignia; Catali, capitán y símbolo; Luis Gabelo Conejo, un portero de historia imposible, internacional por Costa Rica y mundialista en 1990; Coco, jerarquía atrás; Julio Soler, equilibrio; y una columna vertebral que Floro supo consolidar. Conviene añadir nombres como los de Geli u Oscar Garcia, criados en la Masia pero que llegaron a Albacete en busca de minutos.

Zalazar, en su etapa como jugador del Albacete / -

En la temporada 1991-92, en Primera, el Albacete empezó con dudas, pero pronto se despejaron: el 'Queso Mecánico' se convirtió en el equipo revelación. Se instaló en la parte alta con una naturalidad que descolocó a todo el mundo.

El Albacete concluyó la temporada en la séptima plaza, a un punto de Europa. La predicción de Catali unos meses antes, cuando la ciudad festejaba el ascenso a Primera, estuvo a punto de cumplirse: "¡Europa, prepárate!".

Pocos años después, el Albacete estuvo a punto de jugar una final de Copa: ocurrió en 1995, cuando perdió la semifinal ante el Valencia, que acabaría perdiendo la final ante el Deportivo.

Para entonces, Benito Floro ya había pasado por el banquillo del Real Madrid, fichado gracias a su extraordinario trabajo en Albacete.

Albacete, en su primera etapa en Primera / -

Dos descensos seguidos

Fue una temporada extraña: el Albacete acabó en los puestos de promoción, y la perdió ante el Salamanca de manera traumática: ganando 0-2 en el Helmántico pero perdiendo 1-5 en el Carlos Belmonte.

Sin embargo, tras los descensos administrativos de Celta y Sevilla ese mismo verano, y su posterior recuperación para Primera cuando Albacete y Valladolid ya habían sido repescados: bola extra, por lo tanto, para el Albacete.

No la aprovechó el equipo manchego, que al año siguiente volvió a perder la promoción, ante el Extremadura: y en esa ocasión, sí que consumó su descenso a Segunda. Teóricamente, es el único equipo de la historia que ha bajado dos veces seguidas de Primera a Segunda.

El Albacete también forma parte de la historia del Barça: fue el primer rival que encajó un gol de Leo Messi, máximo goleador histórico del equipo azulgrana. Y por supuesto, alumbró en su cantera a uno de los grandes del Barça y de la selección española, Andrés Iniesta.

El 'Riazorazo', en 2022 / -

El 'Riazorazo'

En 2022, el Albacete también acaparó titulares. Lo hizo gracias al 'Riazorazo', su ascenso imposible de Primera RFEF a Segunda.

Ocurrió el 11 de junio de 2022 en el estadio del Deportivo, jugando ante el Depor: al equipo gallego le bastaba un punto para ascender a Segunda, en la liguilla creada por la RFEF. El Albacete empezó perdiendo, pero remontó con un cabezazo de Alberto Jiménez en el tramo final que forzó la prórroga. En el tiempo extra, Jordi Sánchez marcó el 1-2 definitivo y el Albacete regresó al fútbol profesional. Al Albacete lo dirigía Rubén de la Barrera, coruñés y con vínculo sentimental con el Depor.

Tiempo después, el 'Riazorazo' inspiró un libro, 'Riazorazo, memorias de una gesta casi imposible', de Juan López Córcoles.