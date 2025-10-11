La historia está con Flick: ganar la liga a la primera, una garantía para la segunda temporada

Ganar la liga en el primer año como entrenador del Barça es algo que solo han logrado nueve técnicos en la historia del club. Entrenadores que han dejado huella en el Barça como Rinus Michels, Johan Cruyff o Frank Rijkaard no lo lograron y tuvieron que esperar una o dos temporadas para lograrlo.

Hansi Flick entró en la primavera pasada en el selecto grupo de entrenadores que celebraron el título liguero en el curso en el que se estrenaron. La estadística positiva para Flick es que de estos ocho precedentes solo dos no lograron el curso siguiente repetir título.

Flick, en el Sánchez-Pizjuán / Dani Barbeito

Josep Samitier y Terry Venables han sido hasta ahora los únicos que no han podido repetir éxito liguero tras un estreno ganador.

Enrique Fernández, Helenio Herrera, Louis Van Gaal, Josep Guardiola, Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde pudieron dar continuidad a su primera liga con una segunda competición de la regularidad que pudieron ofrecer para las vitrinas del Barça.

Samitier y Helenio Herrera en dos gallos en un gallinero / Archivo

Si vamos más allá, los últimos cuatro entrenadores que ganaron el título liguero en el curso de su debut repitieron la campaña siguiente. Otra historia es cuantos de ellos pudieron alargar esta racha a tres títulos consecutivos y en este caso solo Guardiola fue capaz de lograrlo. Este reto para Flick lo podremos proponer si es capaz esta temporada de sumar dos de dos ligas.

Lo que nadie ha logrado es ganar la Champions en su segunda temporada ya que Cruyff lo logró en su cuarto curso, Rijkaard en su tercer año mientras que Guardiola lo logró en su primera y tercera temporada y Luis Enrique en el año de su debut como 'míster' blaugrana.

Samitier conquistó la primera Liga del Barça como jugador y la segunda como entrenador / Archivo

Si buscamos al primer entrenador del Barça que llegó y besó el santo en la liga hay que rescatar la mítica figura de Josep Samitier. Como jugador ya había conquistado la primera liga de la historia y como entrenador pudo llevar a las vitrinas del club la segunda liga de la historia blaugrana.

Era la temporada 1944-45 y el Barça empezaba a ver la luz al final del túnel tras una posguerra muy dura. La gran estrella de aquel equipo era el catedrático Josep Escolà. Samitier estuvo a punto de repetir título ya que el Barça llegó a la última jornada dependiendo de sí mismo para lograrlo pero el Sevilla empató en Les Corts y se proclamó campeón.

Enrique Fernández es uno de los técnicos más infravalorados del barça / Archivo

El técnico que escogió Samitier para relevarlo en el banquillo del Barça fue Enrique Fernández. El uruguayo entrenaba al equipo y el 'home llagosta' pasó a ser el secretario técnico. Con esta dupla el Barça conquistó las ligas 47-48 y 48-49 con César Rodríguez como gran estandarte.

Pasó una década hasta que otro técnico debutante repitiera éxito liguero en los cursos 58-59 y 59-60. Quién lo logró fue Helenio Herrera aunque si nos pusiéramos exquisitos le podríamos restar este éxito al mítico HH. Y es que el argentino había cogido las riendas en el tramo final de la temporada 57-58 aunque solo fueron dos partidos de liga por lo que podemos considerarlo como algo anecdótico.

Helenio Herrera es uno de los mejores entrenadores de la historia del Barça / Archivo

Lo que no fue anécdota fueron las dos ligas ganadas bajo la dirección del 'mago'. En el primer curso el Barça marcó 96 goles en 30 partidos mientras que en la siguiente temporada fueron 86. La delantera formada por Tejada, Evaristo, Kubala, Czibor, Eulogio, Villaverde y Kocsis es probablemente la más completa de toda la historia barcelonista.

Una formación del Barça de H.H. con históricos pesos pesados del FC Barcelona: Ramallets, Olivella, Rodri, Gracia, Flotats, Segarra, Tejada, Kubala, Evaristo, Suárez y Czibor / Archivo Familia Tejada

Tras HH llegó una sequía bestial y el siguiente entrenador que se estrenó en un banquillo del Barça y pudo conquistar la liga fue Terry Venables. La famosa liga del 'Urruti t'estimo' llegaba tras una década sin alegrías en la competición de la regularidad.

Archibald sustituyó a Maradona y Schuster lideró un equipo que sorprendió con un 'pressing' infernal. El Barça rozó la gloria europea la siguiente temporada en la final de Sevilla pero Venables no tuvo cerca en ningún caso la opción de repetir título liguero.

Terry Venables en el banquillo del FC Barcelona, junto a Graham Turner y el meta Amador / Antoni Campañá

Tuvo que llegar Louis Van Gaal en el verano de 1997 para sumar dos ligas consecutivas en sus dos primeros años como míster blaugrana. Cruyff había sumado cuatro consecutivas pero lo logró después de dos cursos sin proclamarse campeón de la liga española.

Louis Van Gaal y Pep Guardiola celebran un título / Edecasa

Guardiola y Luis Enrique jugaron a las órdenes de Van Gaal y como el técnico holandés fueron capaces en su etapa de entrenadores de arrancar con dos ligas en el saco. De hecho Guardiola alargó esta racha a tres temporadas. El último técnico que ha logrado asegurarse las dos ligas en sus dos primeros años en el banquillo del Camp Nou es Ernesto Valverde que además puede presumir de que el Barça era líder cuando fue destituído en su tercera campaña como míster blaugrana.

Lucho y Pep son dos de los mejores entrenadores de la historia del Barça / Javier Ferrándiz

El 75% de los entrenadores que debutaron como técnicos blaugranas conquistando la liga repitieron al año siguiente. Solo Samitier (que escogió posteriormente a un técnico que lo logró) y Venables (que llegó a la final de la Champions) no lo consiguieron.

Valverde ganó dos ligas con el Barça / Valentí Enrich

Ahora que Hansi Flick ha visto como su equipo perdía el liderato de la liga en Sevilla seguro que le irá bien saber que la historia está con él y que lo tiene todo para repetir título liguero.